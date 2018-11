7. November 2018, 18:49 Uhr SZ-Serie: Wem gehört die Kunst? Suche nach Spuren

Die Kunsthistorikerin Johanne Lisewski bemüht sich im Buchheim-Museum, die Herkunft einiger Werke zu klären

Von Sabine Reithmaier

Provenienzforschung ist eine mühselige Angelegenheit. "Auf tausend negative Ergebnisse kommt vielleicht ein positives", sagt Johanne Lisewski. "Aber ich liebe es, historische Spuren zu verfolgen." Die Kunsthistorikerin arbeitet seit einem Jahr für das Buchheim-Museum. Sehr zur Freude von Direktor Daniel J. Schreiber, der sich seit etlichen Jahren um Provenienzforschung an seinem Haus bemüht, obwohl es keine konkreten Verdachtsmomente gab und trotz systematischer Spurensuche immer noch nicht gibt.

Von Rechts wegen ist die private Buchheim-Stiftung nicht zur Provenienzforschung verpflichtet. "Aber sie hat die Washingtoner Erklärung für die eigene Sammlung anerkannt", sagt Schreiber. In dieser Erklärung von 1998 haben sich 44 Staaten verpflichtet, Werke der Raubkunst zu identifizieren, Vorkriegseigentümer oder Erben ausfindig zu machen und "gerechte und faire" Lösungen zu finden. Und da sich der Freistaat dem Bernrieder Museum gegenüber finanziell immer großzügig zeigte, darf sich das Museum zumindest moralisch verpflichtet fühlen, die Herkunft seiner Sammlung zu erforschen.

Max Pechsteins "Sommeschlacht" (1917), hier Blatt 12, gilt als einzigartiges künstlerisches Zeugnis des Ersten Weltkriegs. 25 Aquarelle der Folge besitzt das Buchheim-Museum. (Foto: Buchheim Museum der Phantasie/Pechstein Hamburg/Tökendorf)

Bis sich die Stiftung und das zuständige Deutsche Zentrum Kulturgutverluste freilich über die Finanzierung der Stelle einig waren, dauerte es etliche Jahre. Wäre nicht die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern finanziell miteingesprungen, könnte Johanne Lisewski sich vielleicht immer noch nicht auf die Spuren des umtriebigen Lothar-Günther Buchheims heften und in einem ersten Projekt die Gemäldesammlung überprüfen.

Das Museum besitzt 269 Gemälde. Bei manchen ist die Herkunft klar, sie wurden von Buchheims Mutter Charlotte oder vom Hausherrn gemalt oder entstanden erst nach 1945. Bleiben 164, deren Herkunft unklar ist. Buchheim hat zwar erst nach 1945 gekauft, doch wann und wo er etwas erwarb oder wieder veräußerte, hielt er nur selten fest. Daher gibt es im Museum keine Inventarbücher. Das Fehlen der klassischen Ankaufsunterlagen stellt eine große Hürde für Lisewski dar. Sie hat sich in die Quellenarbeit gestürzt. Letztere gibt es reichlich, sie sind bislang nur grob geordnet, nicht systematisch erschlossen. 130 laufende Meter Archivmaterial seien aus der Villa Buchheims ins Museum gewandert, berichtet die Kunsthistorikerin. Dazu weitere 400 Meter Bibliothek, 88 Meter davon sind Auktionskataloge.

400 davon hat sie für die Ausstellung "Dix & Pechstein - der Erste Weltkrieg in Bildern", die an diesem Freitag eröffnet, in den vergangenen Monaten überprüft, ein "kleines Projekt", das sie in ihr "großes Gemäldeprojekt" eingeschoben hat. "Ein Kreuz von Buchheim in einem Katalog garantiert mir nicht, dass er das Werk auch gekauft hat." Manchmal aber schon, wie Max Pechsteins Serie "Sommeschlacht" aus dem Jahr 1917 belegt. Pechstein war als Soldat an der Schlacht beteiligt, die 1916 ohne militärische Entscheidung endete, aber mehr als einer Million Soldaten das Leben kostete. Das Buchheim Museum besitzt 25 Aquarelle dieser Serie.

Johanne Lisewski hat an der Universität Bamberg und der Kingston University London studiert. Vor ihrer Rückkehr nach München arbeitete sie für das Art-Loss-Register, der größten Datenbank für gestohlene Kunst. (Foto: Daniel J. Schreiber)

Wie oder wann sie in die Sammlung wanderten, wusste niemand, bis Lisewski eine handschriftlichen Notiz Dietlind Buchheims entdeckte mit dem Hinweis, die Blätter seien im Auktionshaus Neumeister erworben worden. Daraufhin durchsuchte die Provenienzforscherin die erwähnten 400 Kataloge und stieß auf ein markiertes Versteigerungsangebot vom 18./19. März 1964. Das Auktionshaus Neumeister, ehemals Weinmüller, bestätigte den Kauf. Buchheim erwarb die Serie freilich erst nach der Auktion und freute sich angeblich sehr über den günstigen Preis, wie Diethild gewissenhaft notierte. In die Auktion gegeben hatte die Serie ein gewisser "Frank". Der Name taucht zwar öfter auf, eine Identifikation gelang bislang aber nicht. "Das ist schwer ohne Ortsnennung", sagt Lisewski. "Aber vielleicht wissen wir das in einer Woche. Oder in drei Jahren." Die Rückseiten sämtlicher Blätter tragen einen Poststempel des Münchner Zollamts. Benutzt wurde der - das ergaben Lisewskis Recherchen im Zollmuseum - für die Aus- und Einfuhr von Kunstgütern zwischen 1920 und 1937 sowie nach 1950 bis 1971. "Die Blätter haben in diesen Zeiträumen die Landesgrenze Deutschlands passiert." Was aber nicht klärt, wem die Aquarelle zwischen 1933 und 1945 gehörten.

Schwierig gestaltete sich die Recherche für den zweiten, jetzt gezeigten Zyklus, "Der Krieg" von Otto Dix. In seinem Buch "Künstler, Sammler, Despot. Das Leben meines Vaters" hatte Yves Buchheim jüngst den Verdacht geäußert, sein Vater habe ein Exemplar dieser Mappe von Cornelius Gurlitt Anfang der Sechzigerjahre gekauft. "Der Erinnerung mussten wir natürlich nachgehen", sagt Schreiber.

In Buchheims Archiv fand sich kein Beleg für die Behauptung. Also recherchierte Lisewski in auswärtigen Archiven, auch im Nachlass der Familie Gurlitt am Bundesarchiv Koblenz. Dokumente, die sich auf Buchheim beziehen, fanden sich nicht. Herausgeber Karl Nierendorf (1889-1947) hatte die Radierfolge in einer Auflage von 70 Stück veröffentlicht. Zumindest zwei befanden sich zeitweise in Buchheims Sammlung. "Vielleicht gab es auch noch mehr, das wissen wir nicht." Eine Mappe, von Dix als Nr. 41/70 signiert, ist noch im Haus; das zweite Exemplar, dessen 50 Radierungen für Ausstellungen in Passepartouts montiert waren, wurde 2017 auf einer Auktion von Christie's in London verkauft.

Der zweimalige Versuch, Yves Buchheim in die Recherche mit einzubeziehen, blieb unbeantwortet. "Wenn er Nachweise besäße, wäre es schön, wenn er uns unterstützen würde", sagt Schreiber. Im Buch würden keine Quellen angegeben, alle Angaben blieben diffus. Grund genug für Lisewski, um weiter zu forschen, Teilchen für Teilchen zusammenzupuzzeln, bis sich die Provenienzen herauskristallisieren. "Im Idealfall schließe ich alle Lücken", sagt sie und muss lachen. Das würde mindestens eine Lebensstellung erfordern, nicht ein auf zwei Jahre befristetes Projekt.