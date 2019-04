9. April 2019, 19:00 Uhr SZ-Serie: Wem gehört die Kunst? Detektivinnen der Kunst

Zum ersten Tag der Provenienzforschung geben Wissenschaftler Einblicke in ihre Arbeit. Museen bieten Führungen und Vorträge zum Thema an

Von Susanne Hermanski

Wahrscheinlich hören es die Provenienzforscher nicht gern. Aber wenn sich einer mit der Frage nach dem rechtmäßigen Besitz von Kulturgütern auseinandersetzt, ist das nicht selten so, als öffne er die Büchse der Pandora und all die Schlechtigkeiten der Geschichte strömten heraus. Meike Hopp formuliert derlei natürlich anders: "Stark unterschiedliche Machtverhältnisse sorgen für permanente Verlagerungen von Kulturgut", sagt die Kunsthistorikerin trocken. Über die Fachwelt hinaus ist sie bekannt als Spezialistin für die Machenschaften des Auktionators Adolf Weinmüller, der in der NS-Zeit im großen Stil mit der Ware enteigneter Juden handelte.

Doch das Spektrum des Einsatzgebietes der jungen Wissenschaftlerin ist noch sehr viel breiter. Ein "Minenfeld" nannte es Bernhard Maaz, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung einmal. Klar ist, das Feld reicht mindestens bis in die Kolonialzeit zurück, betrifft Fluchtgut aller Art und bei Weitem nicht nur jenes, das NS-verfolgungsbedingt in Deutschland, sondern auch in Spanien, Portugal und den USA landete. Es greift aus bis Osteuropa, wo kommunistische Regime nach eigenen Regeln bestimmten, was Eigentum ist. Und das Feld lappt in die Zukunft, wo auch immer Kriege zu neuer Verschleppung von Kulturgütern führen.

Meike Hopp ist deshalb eine der Initiatorinnen des Arbeitskreises Provenienzforschung. Dessen Ziele sind es, Forscherinnen und Forscher weltweit in ihren unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen besser zu vernetzen, ihren interdisziplinären Austausch zu fördern und dafür zu sorgen, dass Provenienzforschung transparenter wird. Denn in der Vergangenheit wurde sie in der öffentlichen Wahrnehmung häufig kritisiert - etwa als zu zögerlich oder zu langsam. De facto gibt es aber kaum ausgebildete Provenienzforscher und schon gar keine festen Stellen für sie; nicht an staatlichen Museen und schon gar nicht in privaten Sammlungen oder im Kunsthandel.

Das Internationale Tag der Provenienzforschung soll helfen, Abhilfe zu schaffen. Mehr als 70 Kulturinstitutionen in Deutschland, Großbritannien, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz nehmen daran teil und geben etwa im Rahmen von Führungen, Präsentationen und Ausstellungen aktuelle Einblicke in wesentliche Fragen und Ergebnisse der Erforschung der Herkunft ihrer Sammlungen und Objekte. In der Landeshauptstadt und in ganz Bayern beteiligen sich zahlreiche Institutionen, vom vergleichsweise kleinen Theatermuseum bis hin zu den Pinakotheken, die für diesen 10. April ein umfangreiches Programm aufgelegt haben.

So wird in der Pinakothek der Moderne etwa der Weg "Vom Braunen Haus ins Museum" geschildert (12 Uhr). Johannes Gramlich und Jochen Meister erklären dabei, warum das Triptychon "Die vier Elemente" des Malers und Funktionärs Adolf Ziegler, der auch Mitorganisator der Schmähschau "Entartete Kunst" war, heute in der Sammlung Moderne Kunst zu sehen ist. Wie es eingebettet ist in einen Raum mit damals geschmähten Werken der verfemten Künstler, die als "entartet" bezeichnet wurden? Und sie zeichnen den Weg nach, den dieses wohl bekannteste Gemälde des Nationalsozialismus seit 1937 genommen hat.

In der Alten Pinakothek gibt es eine Führung mit dem Titel "Von Carinhall in die Alte Pinakothek. Gemälde aus der Sammlung Göring" mit Ilse von zur Mühlen und Katia Marano. Denn in der Nachkriegszeit sind durch "Überweisung aus Staatsbesitz" zahlreiche Kunstwerke aus ehemaligem NS-Besitz an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gelangt. Unter diesen befinden sich auch Werke aus der sogenannten Sammlung Hermann Göring, die dieser von 1936 an in seinem Landsitz Carinhall in der Schorfheide ausstellte, den er zunehmend prachtvoller ausstattete.

Provenienzforschung ist auch Teil des Beratungsangebots der Landesstelle für die nicht staatlichen Museen in Bayern. Seit 2016 geben dort zwei Provenienzforscherinnen, Christine Bach und Carolin Lange, den nicht staatlichen Häusern, die aufgrund ihrer personellen oder finanziellen Ausstattung nicht eigenständig dazu in der Lage sind, Hilfestellung in Herkunfts- und Sammlungsforschung. Durch ein Projekt zur Grundlagenforschung, das die Gestapo-Akten im Staatsarchiv Würzburg tiefer erschließt, konnte Christine Bach wichtige Beiträge zur Aufarbeitung der musealen Beteiligung am NS-Entziehungskontext leisten. Der Kulturspeicher Würzburg gehört ebenfalls zu jenen nicht staatlichen Museen Bayerns, die an diesem internationalen Aktionstag Programme anbieten.

1. Tag der Provenienzforschung, Mi., 10. April, Infos: www.arbeitskreis-provenienzforschung.org