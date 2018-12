5. Dezember 2018, 19:00 Uhr SZ-Serie, Teil 5: Wem gehört die Kunst? Jeder kleine Hinweis hilft

Die Historikerin Beatrix Piezonka ist seit drei Jahren mit der Provenienzforschung im Würzburger Kulturspeicher beschäftigt. Klar ist, dass ihr die Arbeit so schnell nicht ausgehen wird

Von Sabine Reithmaier

Drei Jahre hat Beatrix Piezonka im Kulturspeicher Würzburg Provenienzen erforscht, zu klären versucht, auf welchen Wegen Kunstwerke in die Städtische Sammlung gelangt sind. Eine lange Zeit, in der ihr die Gemälde so sehr ans Herz gewachsen sind, dass sie über jedes einzelne stundenlang sprechen kann. Aber eigentlich redet sie nicht über Bilder, sondern über Menschen und deren Schicksale, die sie während ihrer Recherche hinter den Leinwänden entdeckt hat.

Die Spurensuche der Historikerin und ihre Ergebnisse sind derzeit in einer Ausstellung im Kulturspeicher anhand von 20 Bildern beispielhaft dargestellt. Neben den Gemälden erzählen Inventarverzeichnisse, historische Fotos, Stempel auf Bilderrückseiten und Texttafeln von den Wegen der Exponate, die Piezonka in mühevoller Kleinarbeit zurückverfolgt hat. 59 Gemälde hat die Forscherin inzwischen als unbedenklich eingestuft. Bei 165 bleiben in der Herkunftsgeschichte Lücken, und vier gelten als NS-verfolgungsbedingt entzogen. Der Kulturspeicher hat die Suche nach den Erben aufgenommen und verhandelt in einem Fall bereits.

Allein das Gründungsjahr der Städtischen Sammlung versetzt einen Provenienzforscher in Alarmbereitschaft: 1941, mitten in einer Zeit, als der Kunstmarkt überschwemmt war von Werken, die ihren Besitzern zu Schleuderpreisen abgenötigt oder geraubt wurden, beauftragte der NS-Oberbürgermeister Theo Memmel den Maler und Zeichenlehrer Heiner Dikreiter (1893-1966) mit dem Aufbau einer Städtischen Sammlung. Dikreiter - SPD-Mitglied, bevor er 1933 in die NSDAP eintrat - hatte jahrelang für seine Vision geworben, Künstler, die in Unterfranken lebten, gelebt hatten oder deren Biografien Berührungspunkte mit der Region aufwiesen, in einer eigenen Sammlung zu repräsentieren. Jetzt bot sich ihm die Gelegenheit, seinen Traum zu verwirklichen. Abstrakte Kunst mochte er nicht, die zeitgenössische Moderne lehnte er ab. In kurzer Zeit baute er eine nationalsozialistische Vorzeigesammlung auf. Nach dem Krieg wurde Dikreiter als "Mitläufer" eingestuft. Im Januar 1946 trat er wieder in der Galerie auf, 1950 wurde er als Leiter offiziell bestätigt.

Dikreiter war ein besessener Einkäufer, das belegen die Zahlen. 5178 Werke holte er zwischen 1941 und 1945 in die Sammlung. Den größten Teil (3231) erwarb er direkt von den Künstlern oder ihren Erben. Deren Herkunft ist unverdächtig, genauso wie die jener Werke, die der Oberbürgermeister auf den Deutschen Kunstausstellungen in München kaufte. Trotzdem bleiben 1633 Werke, die einer genaueren Untersuchung bedürften, zu viel für ein befristetes Provenienzprojekt. Daher konzentrierte sich Piezonka auf die Gemälde.

Ihre wichtigste Quelle ist das Inventarverzeichnis, handschriftlich von einer gewissenhaften Sekretärin geführt. Allerdings erstellte sie diese Hefte erst um 1950, Belege für die Richtigkeit ihrer Angaben fehlten. Im April 2018 meldete sich der Leiter des Würzburger Stadtarchivs bei Piezonka. Er hatte zwei Ordner aus dem Jahr 1942 mit Originalrechnungen der Galerie entdeckt. Anscheinend war doch nicht alles am 16. März 1945 beim Bombenangriff auf Würzburg zerstört worden, wie bisher behauptet worden war. Vermutlich lagen der Sekretärin 1950 deutlich mehr Originalbelege vor, glaubt die Forscherin. Dikreiters Nachlass bot ihr wenig Hilfe. Zwar begann er 1947 Tagebuch zu führen, aber meist schwärmte er von Begegnungen mit Künstlern, konkrete Angaben fehlen.

Trotzdem hat Piezonka viel herausgefunden. Karl Theodor von Pilotys "Seni vor der Leiche Wallensteins" zählt zu den unverdächtigen Werken. In Würzburg hängt eine kleinere, spätere Version des Monumentalgemäldes von 1855, das im Besitz der Neuen Pinakothek ist. Was das 1884 entstandene Werk interessant macht, ist ein kleiner, kaum lesbarer Schriftzug: "Dem verehrten Freund und Arzt Professor Leube in Dankbarkeit gewidmet". Leube war der Arzt, der den Künstler in seinen letzten Lebensjahren betreute. In die Städtische Galerie geriet das Bild als Teil einer Sammlung, die die Stadt 1942 von einem Oberstleutnant Hermann Friedreich gegen die Zahlung einer Leibrente erhielt. Der wiederum war mit der Arzttochter verheiratet, sie hatte das Gemälde geerbt.

Heikler sind Objekte aus dem Kunsthandel, vor allem wenn es sich um Bilder handelt, die Dikreiter von einschlägig bekannten Kunsthändlern wie Wilhelm Ettle kaufte. Der Auktionator zählt zu den wenigen Kunsthändlern, die nach dem Krieg tatsächlich gerichtlich verurteilt wurden. Wer Ettle Kunstgegenstände nicht zu Schleuderpreisen verkaufte, dem hetzte er die Gestapo auf den Hals. Bis ihn die NSDAP wegen persönlicher Bereicherung 1944 aus der Reichskulturkammer ausschloss, führte er ungezählte Auktionen durch, versteigerte auch Rudolf Guddens (1863-1935) Gemälde "Mädchen mit Wasserkrügen".

In einem Werkverzeichnis von 1911 ist als Besitzer Dr. Ernst Levi, Frankfurt eingetragen. Der Jurist und Sammler moderner Kunst (1865-1940) entschloss sich spät, mit seiner Frau in die USA zu fliehen, wo seine drei Kinder bereits lebten. Als das Paar im Juli 1939 ausreisen durfte, hatte es 35 500 Reichsmark an Reichsfluchtsteuern sowie jede Menge weitere Abgaben gezahlt. Im Umzugsgut befanden sich Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Drucke, darunter Werke von Beckstein, Heckel, Pechstein und zwei Gudden. Nicht aber die Wasserträgerinnen, die er, so mutmaßt Piezonka, Levi eventuell vorher verkauft hatte. Ein Beweis fehlt. 1943 versteigerte Ettle das Bild, den Zuschlag erhielt die Städtische Galerie. Der Einlieferer in die Auktion verbirgt sich hinter den Buchstaben G.He. Das Kürzel ist bislang nicht entschlüsselt. Daher bleibt die Provenienz lückenhaft, ein NS-bedingter Entzug konnte weder verifiziert noch ausgeschlossen worden.

Klar dagegen ist letzterer beim "Bildnis eines bärtigen Mannes". Max Slevogt hat es 1902 gemalt. "Cassierer, Branitzerplatz 1" steht auf der Rückseite. Gemeint, wenn auch falsch geschrieben ist Bruno Cassirer (1872-1941), ein jüdischer Verleger und Galerist in Berlin, der mit Slevogt befreundet war. Er flüchtete 1938 nach England und musste alles zurücklassen. Sein Vermögen wurde beschlagnahmt, 1941 als "dem Reich verfallen" erklärt, 1944 versteigert. Die Auktionsprotokolle sind erhalten. Von den vier Slevogt-Bildern, die sie aufzählen, ersteigerte der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt drei, eines davon ist als "En-Face-Bildnis" betitelt. War das der "Bärtige Mann"? In der Wiedergutmachungsakte Cassirers fand Piezonka eine Schätzliste, in der Cassirer sein Vermögen auflistete, darunter 23 Ölgemälde. Eines davon bezeichnete er als "Baptistenpater, Oel". 1928 hatte er es in einer Ausstellung der Berliner Akademie ausgestellt, hier trug es den Titel "Bildnis eines Baptistenpaters". Slevogt hatte es in einem handschriftlichen Rechnungsbuch von 1918 als "Pater Nivard" betitelt und als Besitzer Cassirer genannt. Der Abgebildete entpuppte sich als Nivard Georg Streicher, ein Kunsttischler, der 1880 in ein Trappistenkloster eintrat, später nach Südafrika ging und dort das Kloster Mariannenhill baute. Slevogt widmete das Porträt dessen Bruder, seinem Freund Matthias Streicher. Der starb bereits 1916, so kam das Gemälde zu Slevogt zurück und von dort zu Cassirer. Dikreiter, mit Gurlitt befreundet, kaufte das Bild im Sommer 1944. Ob Gurlitt und er wussten, dass das Bild Cassirer gehört hatte? Das sei anzunehmen, sagt Piezonka.

Die Erben Cassirers erhielten vor Jahren eine Pauschalentschädigung. Formaljuristisch bestünden keine Ansprüche mehr, sagt Piezonka. Moralisch aber schon, daher hat der Kulturspeicher bereits Kontakt aufgenommen. Und Piezonka? Arbeitet am nächsten Projekt und untersucht die Herkunft der Gemälde, die zwischen 1945 bis 1975 ins Haus kamen. So schnell geht ihr die Arbeit nicht aus.

Herkunft & Verdacht, Provenienzforschung am Museum im Kulturspeicher Würzburg, bis 14. April.