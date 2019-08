Edwin Scharff war ein bedeutender Bildhauer des 20. Jahrhunderts, geriet aber weitgehend in Vergessenheit. In seinem Geburtsort Neu-Ulm hat man ihm ein Museum gewidmet

Der Bronze-Kopf von Annie Mewes ist glatt, glänzend und futuristisch. Entstanden im Jahr 1917, ist er ein typisches Kind seiner Zeit. Für den Bildhauer Edwin Scharff, der zeitlebens naturalistisch-figürlich gearbeitet hat, ist der Kopf eher ungewöhnlich. Typischer ist da schon der weibliche Akt der "Hockenden". Den Kopf leicht erhoben, blickt sie geradeaus. Die rechte Hand verliert sich zwischen den gespreizten Oberschenkeln, die linke ruht am Boden, als ob sie sich dort abstützen wolle. Eine recht ungewöhnliche Pose für eine Frau. Für eine nackte noch dazu. Dynamisch wirkt sie, grad so, als ob sie sich in einer Lauerstellung befände. Dabei bringt sie ein so gewaltiges Gewicht auf die Waage, dass dieser Raum der einzige ist, in dem sie im Museum stehen kann. Aus einem Marmorblock hat Edwin Scharff die Skulptur "Die Hockende" 1927 annähernd lebensgroß herausgearbeitet. Die Berliner Nationalgalerie kaufte sie direkt aus seinem Atelier in Berlin an. Jetzt steht sie gänzlich frei und leicht umrundbar als Leihgabe im Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm.

Neu-Ulm, das ist jene Stadt, die nur einen Steinwurf weit von ihrer "großen Schwester" Ulm entfernt ist. Vom Ulmer Münsterplatz aus spaziert man in weniger als zehn Minuten über die Donau nach Neu-Ulm hinüber. Gefühlt sind das zwei Stadtteile, durch die ein Fluss fließt. Tatsächlich aber sind es nicht nur zwei Städte und zwei Regierungsbezirke, es sind auch zwei Bundesländer. Dort das baden-württembergische Ulm, hier das bayerische Neu-Ulm. Hier wurde Edwin Scharff 1887 geboren. Allerdings: Lange gehalten, hat es ihn nicht in Neu-Ulm.

1902 geht der künstlerisch interessierte und ebenso talentierte 15-jährige Edwin nach München an die Kunstgewerbeschule und schreibt sich zwei Jahre später an der Kunstakademie ein. Er will Maler werden. Die menschliche Figur fasziniert ihn. Ihr wird er sich in kaum abstrahierter Form bis ans Lebensende widmen. Auch als er Stift und Pinsel längst gegen Hammer und Meißel eingetauscht hat.

Zunächst aber sucht er Anregungen als Zeichner und Maler im Ausland, reist nach Abschluss seines Studiums mit einem Rom-Stipendium über Frankreich und Spanien nach Italien. Sein Radierzyklus "Träume" bringt ihm erste öffentliche Anerkennung ein. Doch da ist er der Dreidimensionalität längst erlegen. Der große männliche Rückenakt, der heute neben frühen Zeichnungen im Edwin-Scharff-Museum hängt, zeigt schon seine plastische Bildauffassung. 1913 zieht es ihn nach Paris, wo er sich endgültig der Bildhauerei zuwendet. Eines seiner Frühwerke, die sehr naturalistische Bronzeskulptur der "Junge Athlet", steht im Museumshof. Als Pendant ist dort ein Spätwerk mit leicht kubistischen Zügen zu sehen: eine frühe Fassung seiner "Pandora".

Detailansicht öffnen Die "Hockende" steht zentral im Edwin-Scharff-Museumin Neu-Ulm, daneben eine historische Aufnahme aus dem Atelier des Künstlers. (Foto: Städtische Sammlungen Neu-Ulm)

Womit wir auch bei Scharffs Lieblingsmotiven wären: dem weiblichen Akt, dem er sich neben Liebesszenen und den Pferden bevorzugt widmet. Er, der 1915 im Ersten Weltkrieg schwer verwundet wird, verarbeitet sein Kriegstrauma, indem er das liebevolle Miteinander von Menschen und harmonische Nebeneinander von Mensch und Tier idealisiert. Erst zeichnend und nach der Genesung wieder bildhauerisch. Nach einigen Jahren in München, wo er die Schauspielerin Helene Ritscher heiratet, erhält er 1923 einen Ruf als Professor für Bildhauerei nach Berlin. Ein Jahrzehnt lang ist er ein geachteter Lehrer und gefeierter Bildhauer, engagiert sich in Künstlervereinigungen und wird in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen.

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 wendet sich das Blatt. Scharffs Frau ist Jüdin. Er tritt - wohl in der Hoffnung, sie dadurch schützen zu können - in die NSDAP ein. Doch es hilft nichts. Erst wird er in Berlin zwangsbeurlaubt, dann nach Düsseldorf zwangsversetzt. Seine Werke finden sich in der NS-Ausstellung "Entartete Kunst" wieder, werden bei "Kunstsäuberungsaktionen" konfisziert. Er selbst wird aus der Partei und aus der Reichskammer der Bildenden Künste geworfen und schließlich mit vollständigem Arbeitsverbot belegt. Wohnung und Atelier in Düsseldorf werden durch Bomben zerstört, viele seiner Werke gehen verloren.

Doch Scharff gelingt ein Neuanfang nach dem Krieg. 1946 wird er an die Kunstschule Hamburg berufen und unter anderem in die Bayerische Akademie der Schönen Künste aufgenommen. In den kommenden Jahren entstehen einige seiner Hauptwerke, in denen er sich Themen aus der Bibel und der Mythologie zuwendet. 1947 entwirft er eine weibliche Figur, die er "Quellnymphe" nennt. Berühmt wird das 1949 vollendete Bronzeportal für das Marienthaler Karmeliterkloster, auf dem das "Credo" in Medaillonförmigen Reliefs dargestellt ist, die Reliefs mit einem schleifenartigen Band verbunden - gleichsam eine fortwährende Wiederholung. Ein Nachguss davon ist im Museum in Neu-Ulm ebenso zu sehen wie das große und ausdrucksstarke Bronze-Relief "Ruth und Boas", dessen religiöses Motiv allerdings sehr weltliche Züge trägt. Und Scharff ist trotz seines stark naturalistisch-figurativen Stils und seiner Themen bei den Zeitgenossen anerkannt. Zählt schließlich neben Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach und Georg Kolbe zu den bedeutendsten deutschen Bildhauern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch einer Einladung zur ersten Documenta nach Kassel kann er nicht mehr folgen. Er stirbt im Mai 1955 im Alter von 68 Jahren in Hamburg.

Detailansicht öffnen Scharff in seinem Atelier in Berlin. (Foto: Städtische Sammlungen Neu-Ulm)

Edwin Scharffs Nachlass kam in die Hamburger Kunsthalle. Als man 1977 in Neu-Ulm ein Kultur- und Tagungszentrum baute, benannte man es nach ihm und richtete einen Raum ein, in dem Teile des Nachlasses gezeigt wurden, der mittlerweile nach Neu-Ulm gekommen war. Auf Drängen der Erben und unterstützt von der damaligen Oberbürgermeisterin Beate Merck entschloss man sich in den Neunzigerjahren, ein richtiges Museum zu gründen. Für die wissenschaftliche Betreuung holte man 1997 die Kunsthistorikerin Helga Gutbrod und verwandelte 1999 das Heimatmuseum am Petrusplatz in das Edwin-Scharff-Museum.

Die gebürtige Würzburgerin Gutbrod, die zuvor am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe war, hat den Wechsel nach Neu-Ulm "nie bereut", wie sie sagt. Als Gründungsdirektorin konnte sie aus dem Vollen schöpfen. Auch nach 20 Jahren seien ihr die Themen nicht ausgegangen. Sie sorgte nicht nur für einen zeitgemäßen Auftritt, der sich mittlerweile selbstverständlich auch auf den medialen und digitalen Bereich bezieht. Sie entwickelte auch zahlreiche Sonderausstellungen mit Blick auf Scharffs Zeitgenossen und über den Nachlass hinaus. Eine der erfolgreichsten Ausstellungen war die zum Berliner Impressionismus 2007, eine Kooperation mit der Berliner Nationalgalerie, die dem kleinen Museum in Neu-Ulm in vier Monaten 27 000 Besucher bescherte.

"Hier nur Scharff oder nur Bildhauerei zu zeigen, wäre nicht gegangen", ist sie sich sicher. "Da wären uns wie vielen kleinen Museen alsbald die Besucher ausgeblieben." Sie weiß, dass so ein Haus nur durch steten Wandel interessant bleibt. "Ich will auch nicht nur zurückschauen", betont Gutbrod. So beruft sie zeitgenössische Künstler und lässt diese mit dem Nachlass Scharffs arbeiten - nach Vera Lossau ist es nun Stefan Wissel. Der Blick des Künstler-Kurators auf die Sammlung sorgt für spannende Momente, die Gutbrod selbst mitunter überraschen.

Das Edwin-Scharff-Museum mit seinen 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche besteht aber nicht allein aus der ständigen Sammlung zum Namensgeber, ergänzt durch wechselnde Sonderausstellungen. Aktuell sind im Kunstmuseum "Zarte Männer" zu sehen, allerdings ohne dass Scharff selbst eine große Rolle spielt. Denn, so Gutbrod, "zarte Männer gibt es bei Scharff eher weniger". Das Museum, das zum Teil in einem Jugendstilbau von 1902 untergebracht ist, wurde längst erweitert. Im Neubau nebenan, wo sich einst ein Ableger der Archäologischen Staatssammlung befand, ist die Sammlung Geitlinger untergebracht. Ein Zeitgenosse und Freund Scharffs, dessen Nachlass per Schenkung nach Neu-Ulm kam, obwohl der keinen direkten Bezug zur Stadt hatte. Aber Gutbrod findet den Gegensatz zwischen dem naturalistisch arbeitenden Scharff und dem ganz der Abstraktion verschriebenen Geitlinger spannend.

Im 2009 eröffneten Neubau wurde zudem ein Kindermuseum mit eigenständigem Programm eingerichtet. Die aktuelle Ausstellung "Hör mal, wer da guckt", in der es ganz und gar um Sinneswahrnehmungen geht - mit einem "Schrei-Raum", der auch für Erwachsene ein großer Spaß ist - läuft noch bis Mitte September. Von 17. November an geht es bei "Architektierisch" unter anderem um Schwalbennester und Spinnennetze, also um die Architektur tierischer Behausungen. Auch am Museum selbst hat sich architektonisch in den vergangenen Jahren etwas geändert. Als zwischen 2016 und 2018 technische Sanierungen anstanden, wurde der Eingang, der bis dahin versteckt hinter der Petruskirche lag, zum Platz hin verlegt, Foyer und Café wurden zentraler gestaltet. Seither betreibt die Lebenshilfe Donau-Iller das Museumscafé, was auch bedeutsame Einflüsse auf die inklusive Gestaltung der Ausstellungen hatte. Damit hat Gutbrod ihren Auftrag, ein städtisches Museum für alle zu gestalten, um eine wichtige gesellschaftliche Komponente erweitert.

Übrigens: Auch wer das Museum in Neu-Ulm nicht kennt, hat vielleicht schon einmal den Namen Edwin Scharff gehört. Als 2010 beim Berliner U-Bahn-Bau vor dem Roten Rathaus gebuddelt wurde, traf man auf einen Schatz, der als "Berliner Skulpturenfund" für Aufsehen sorgte. Entdeckt wurden Stücke, die 1937 in Berlin als "entartet" beschlagnahmt worden waren. Unter ihnen das 1917 entstandene Bildnis der Schauspielerin Anni Mewes. Ein Frauenkopf aus Bronze. Glatt. Glänzend. Futuristisch. Und irgendwie so gar nicht typisch für Edwin Scharff.