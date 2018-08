20. August 2018, 18:49 Uhr SZ-Serie: Drehmomente Traumtänzer in der Loge

Die Fernsehserie "Anna", mit Silvia Seidel in der Hauptrolle, löste in Deutschland bei vielen Mädchen Ballettbegeisterung aus. Schlüsselszenen wurden im Nationaltheater gedreht - seit den Achtzigerjahren hat sich hier fast nichts verändert

Von Rita Argauer

Sehnsüchte und Leidenschaften, schicksalhaftes Liebesglück oder -verderben. Die Geschichten, die auf der Bühne des Münchner Nationaltheaters am Max-Joseph-Platz mittels Gesang oder Tanz erzählt werden, reichen meist in die ganz großen Gefühlszustände hinein. Wenn das Haus ausverkauft ist, wird vor 2100 Zuschauern gespielt, auf einer 2500 Quadratmeter großen Bühne - nach der Opéra Bastille in Paris und dem Teatr Wielki in Warschau ist das die weltweit die drittgrößte Opernbühne.

Dieses Theater ist ein Sehnsuchtsort. Nicht nur für die Figuren in den zahlreichen Opern und Balletten, auch für die Zuschauer und besonders für Künstler. Auf dieser Bühne zu tanzen oder zu singen, ist den Hochbegabten der Begabten vorbehalten. Dass Anna Pelzer dort einmal einen der vier kleinen Schwäne im "Schwanensee" tanzen wird, ist in der Fernsehserie "Anna" zunächst nicht mehr als ein schöner Traum. Die sechs Folgen, die 1987 als Weihnachtsserie erstmals im ZDF ausgestrahlt wurden, funktionieren im Aufbau ganz klassisch. Anna, eine begabte und ehrgeizige Ballettschülerin, wird durch einen Autounfall aus ihrem behüteten Teenager-Tanzleben gerissen. Es folgt die Genesung und Reifung der Titelheldin. Am Ende steht sie tatsächlich in "Schwanensee" auf der Bühne des Münchner Nationaltheaters. Ihr Sehnsuchtsorts ist zur Realität geworden.

Nicht so in Folge 2. Die Familie Pelzer, also Anna, der Bruder Philipp, Vater und Mutter, sowie Annas Freund Rainer (Patrick Bach) haben Ballettkarten. Anna geht in Folge des Unfalls noch auf Krücken. Rainer, ein querschnittgelähmter Ex-Skifahrer, den sie im Krankenhaus kennengelernt hat, sitzt im Rollstuhl. Die Familie hat die rechte Proszeniumsloge gebucht. Von dort wirft Anna während einer der großen Schwanenszenen ein unglücklich platziertes Bonbontütchen ins Parkett. Nach der Vorstellung holt Rainer dieses im Foyer von dem davon getroffenen Ehepaar zurück. Anna ist das furchtbar peinlich. Doch nach anfänglichem Granteln zeigt sich das Ehepaar ganz versöhnlich, wohl auch weil Rainer im Rollstuhl sitzt. Integration, aber auch positive Diskriminierung sind Ende der Achtzigerjahre schon ein Thema, wenn auch sehr subtil.

Denn viel wichtiger ist hier der dramaturgische Bogen, der nicht ohne eine erhebliche Portion Kitsch auskommt und der einem heute wie aus einem Lehrbuch fürs Drehbuchschreiben vorkommt. Denn dort in der Proszeniumsloge manifestiert sich Annas Lebensziel. Ihre Heldenreise beginnt mit dem Rückschlag des Unfalls. Schwer depressiv weigert sie sich zunächst, überhaupt je wieder Laufen zu lernen. Der Besuch der Ballettvorstellung ist ein erster Wendepunkt. Danach fasst Anna neuen Lebensmut, sie beginnt zu trainieren, lernt erst das Laufen wieder, dann das Tanzen, um in der letzten Folge der Serie selbst auf dieser Bühne aufzutreten - ihre Familie sitzt auch dann wieder in der Loge.

Die Serie machte die Hauptdarstellerin Silvia Seidel, die alle Ballettpassagen selbst tanzte, zum Idol einer Generation junger Ballettschülerinnen. Die Familie von Anna lebt in der Geschichte, die auf einer Idee von Justus Pfaue basiert, in München. Gedreht wurde hauptsächlich in der bayerischen Landeshauptstadt; und das - in der Regie von Frank Strecker - meist ausgesprochen realitätsnah. So verkörperte etwa die Tanzpädagogin Korinna Söhn in Folge 1 Annas Tanzlehrerin. Deren Schule existiert auch heute noch in der Stadt. Das Nationaltheater, die Logen und das Foyer sehen heute ebenfalls noch genauso aus wie damals. Die Outfits allerdings, in denen man Ende der Achtzigerjahre in die Oper ging, haben sich doch stark verändert. Kein Teenager würde heute ein solches Rüschensakko tragen, mit dem Annas rebellischer Bruder Philipp ganz selbstverständlich bekleidet ist.

Damals war das alles höchst erfolgreich. Mit einer Goldenen Kamera und einem Bambi ausgezeichnet, wagte man sich an die Fortsetzung. 1988 kam "Anna - Der Film" in die Kinos, in dem es die Titelheldin nach New York verschlägt. Für Silvia Seidel ging es jedoch sehr viel tragischer weiter. Nach dem Kinofilm blieben anders gestrickte Rollen für die damals 18-Jährige aus. Festgelegt auf das Ballettmädchen, drehte sie bis zu ihrem frühen Tod 2012 in München verschiedene TV-Produktionen. "Anna" sollte ihr mit Abstand größter Erfolg bleiben.