12. September 2018, 18:52 Uhr SZ-Serie: Drehmomente Schwabinger Amsterdam

Der Film "Arthur & Claire" spielt in der niederländischen Hauptstadt, wurde aber großteils in München gedreht. Die Tragikomödie mit Josef Hader ist Illusionstheater im besten Sinne

Von Bernhard Blöchl

Toll, was das Kino alles kann. Eben mal essen gehen beim Asiaten in Schwabing, dann auf einen Plausch ans Ufer der Amsterdamer Grachten. Getanzt wird in einem Club am Maximiliansplatz, der Coffee-Shop mit dem Gras liegt gleich in Fußnähe. Später auf einen Whisky in die Bar beim Thomas-Wimmer-Ring, danach zur Busstation in die niederländische Pampa. Die ganze Welt in einer Nacht. Diese Nacht ist zum Sterben schön.

Der Film "Arthur & Claire" ist wunderbar, natürlich auch weil Josef Hader mitspielt, der sich mit seiner heiligen Faltigkeit fesselnd durch jeden Plot zweifelt (hier an der Seite der ebenfalls großartigen Hannah Hoekstra). Die Tragikomödie, die im Februar in die Kinos kam und an diesem Freitag auf DVD erscheint, ist allerdings auch das: ein Meisterwerk der Trickserei. Die Geschichte der zwei gefallenen Fremden, die nicht mehr leben wollen und zufällig aneinandergeraten, spielt in den Niederlanden, doch gedreht wurde größtenteils in Bayern (Winter 2016/2017). Oder anders gesagt: Die Außenaufnahmen sind in Amsterdam entstanden, die Innenszenen in München. Wer den Film sieht und die bayerische Hauptstadt kennt, darf sich also mehrmals wundern.

Trick Nummer 1: das Nobel-Restaurant. Ziemlich am Anfang, Arthur und Claire haben sich in einem Amsterdamer Hotel kennengelernt, vertiefen sie ihre Gespräche über die Verträglichkeit von Whisky und Cola sowie Salat und Tofu in einem Lokal, in dem sie zunächst nur im Schneidersitz Platz finden. Im Hintergrund eine rote Wand mit Riesenfisch - ein Markenzeichen des Hutong Clubs in der Franz-Joseph-Straße. So ist es auch: Das Lokal, das die beiden Protagonisten im Streit verlassen, um am Ufer einer Gracht weiterzudiskutieren, ist in Wahrheit ein beliebter (und mit dem Gourmet Award dieser Zeitung ausgezeichneter) Szenetreff in München.

Im Film dient der Hutong Club als Amsterdamer Nobel-Restaurant, wo Arthur (Josef Hader, im Schneidersitz) und Claire (Hannah Hoekstra, links daneben) einkehren. (Foto: Universum Film)

Trick Nummer 2: der Club. Arthur, das muss man wissen, ist nach Amsterdam geflogen, um sich am nächsten Morgen die Todesspritze geben zu lassen. Sein Tumor steckt im Hals. Zu Claire sagt er: "Du bist mein Engel, der mich holt." Bevor es dazu kommen kann, tanzen sie zu schneller Musik in einem Club. Keine gute Idee, denn bald schon zwingt ihn sein Husten an die frische Luft. Was bleibt, ist das Gefühl, auch diese Lokalität zu kennen. Et voilà, die Rote Sonne am Maximiliansplatz.

Trick Nummer 3: die Bar. Nach ein paar Gläsern Whisky und offenen Gesprächen, mitunter darüber, warum auch die junge Claire sterben will, kommt es zur vielleicht zauberhaftesten Szene des Films. Arthur setzt sich ans Klavier, spielt und singt "Oh Danny Boy", in das auch seine kurzzeitig verschwundene Begleitung wenig später mit einstimmt. Die Bar hat Stil, der Barkeeper ist ein Parade-Gentleman, und fast wäre man noch neidischer auf Amsterdam als ohnehin schon. Dann aber die Erkenntnis: Braucht man gar nicht zu sein, denn die Rietlandpark-Bar ist in Wirklichkeit der Havana Club in der Herrnstraße.

Die rote Wand mit dem Riesenfisch ist ein Markenzeichen des Hutong Clubs in der Franz-Joseph-Straße. (Foto: Stephan Rumpf)

Das große Illusionstheater, dem man hier beiwohnen darf, fußt auf desillusionierenden Gründen, die selbstverständlich mit Geld zu tun haben. Weil der Film-Fernseh-Fonds Bayern die Produktion großzügig gefördert hat, fließt ein Teil des Budgets zurück nach Bayern. Was bedeutet, dass der Zauber dieser Amsterdamer Geschichte hier entfacht werden darf. Dazu gehörte auch, dass einige Szenen in den Bavaria Studios gedreht wurden, wo ebenjene Hotelzimmer gebaut wurden, in denen Arthur und Claire zu Beginn des Films aufeinander aufmerksam werden. Tricksereien wie diese sind Alltag, sie fördern die Kunst des Kinos. In diesem Fall haben sie dazu geführt, dass ein toller Film (Regie: Miguel Alexandre, nach dem Theaterstück von Stefan Vögel) erst möglich wurde.