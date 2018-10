1. Oktober 2018, 19:01 Uhr SZ-Serie: Drehmomente Realistischer als die Realität

Für seinen Film "Rossini" ließ Helmut Dietl ein Schwabinger Restaurant detailgetreu nachbauen - im Bahnausbesserungswerk

Von Egbert Tholl

Links sieht man eine Realität, die es so nie gab. Rechts sieht man, wie die Ecke Zentner-/Elisabethstraße heute aussieht. 1997 kam Helmut Dietls Film "Rossini" in die Kinos. Bis auf wenige Szenen, die außerhalb spielen - eine davon in einem Theater, das sehr deutlich an das heute nicht mehr existierende Theater ... und so fort, damals Jörg Maurers Unterton, erinnert - spielt sich der ganze Film in einem Restaurant ab. Dieses gab es wirklich, eben an der Ecke Zentner-/Schleißheimer Straße ...