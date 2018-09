9. September 2018, 18:44 Uhr SZ-Serie: Drehmomente, Folge 11 Gladiatoren der Zukunft

Im amerikanischen Science-Fiction-Thriller "Rollerball" von 1975 firmiert die Rudi-Sedlmayer-Halle als Arena

Von Jürgen Moises

Im Sommer 1974 war in einer Anzeige in Münchner Tageszeitungen Folgendes zu lesen: "Gesucht für Spielfilm: Damen und Herren, 16-65 Jahre, als Zuschauer für 'Rollerball', ein noch nie dagewesenes Sportereignis." Als Drehtag wurde der 3. August genannt, als Drehort die "Basketballhalle an der Siegenburger Straße" und als Bezahlung wurden "50,- DM netto" ausgewiesen. Für damalige Verhältnisse gar nicht so wenig Geld. Was dieses Ereignis "Rollerball" war oder ist, für das es bezahlte Statisten als Zuschauer brauchte, das kann man sich im gleichnamigen, am 25. Juni 1975 uraufgeführten Film von Norman Jewison ansehen. Wer das als ortskundiger Münchner macht, wird im Film vermutlich dann auch noch ein paar andere Münchner Gebäude entdecken.

Wie der kanadische Regisseur Norman Jewison ("In der Hitze der Nacht", "Jesus Christ Superstar") damals auf München als Drehort kam, das hängt mit der Handlung von "Rollerball" zusammen. Die spielt in einer zukünftigen, interessanterweise mit 2018 datierten Welt, in der es keine Nationen, keine Politiker und keine Kriege mehr gibt und die von mächtigen Großkonzernen beherrscht wird. Statt dem Individuum zählt nur die Gemeinschaft, für deren Sicherheit, Wohlstand und Unterhaltung die Konzerne sorgen. Letzteres geschieht in Form von Rollerball: einer Art Gladiatorensport der Zukunft, bei dem Männer mit martialischen Rüstungen auf Rollschuhen und Motorrädern gegeneinander antreten. Ziel ist es, eine Stahlkugel in den gegnerischen Fangtrichter zu befördern. Mit der Gefahr, dass man dabei verletzt oder getötet wird.

Für eben diesen mörderischen Sport, dessen zum Großteil von professionellen Stuntmen und Roller-Hockey-Spielern geleistete Inszenierung ebenfalls nicht ungefährlich war, galt es für Jewison und seine Produktionsfirma den richtigen Ort, die passende Arena zu finden. Sie sollte groß und rund sein und modern aussehen. Kriterien, die nach einer weltweiten Suche tatsächlich nur die wie ein UFO in der Landschaft liegende Basketballhalle an der Siegenburger Straße erfüllte, die heute unter dem Namen "Audi Dome" firmiert und vom FC Bayern als Trainings- und Turnierhalle genutzt wird. Die meisten dürften sie aber wohl noch unter ihrem alten Namen Rudi-Sedlmayer-Halle kennen. Erbaut wurde sie in den Jahren 1970 bis 1972 vom Architekten Georg Flinkerbusch, mit dem Ziel, sie für die Olympischen Basketball-Spiele im Jahr 1972 zu nutzen.

Die Entscheidung, überhaupt eine Basketballhalle für die Olympischen Spiele zu bauen, war übrigens erst 1969 und damit ziemlich spät gefallen. Ihr zu verdanken ist es jedenfalls, dass in den Siebzigern nicht nur Hollywood nach München kam, sondern sich bereits zuvor schon ein noch größeres Medienereignis hier ereignete: das olympische Basketball-Finale zwischen den USA und der UdSSR. Ein politisch und ideologisch überfrachteter Zweikampf, der am Ende 51:50 für die UdSSR ausging. Und zwar basierend auf einer bis heute umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, die zu Protesten führte und sich zu einem regelrechten Sport-Skandal auswuchs, in dessen Zuge das US-Team die Annahme der Silbermedaille verweigerte.

Den heutigen Audi-Dome dürften die meisten noch als Rudi-Sedlmayer-Halle kennen. (Foto: Claus Schunk)

In "Rollerball" ist es mit dem von James Caan gespielten Jonathan E. ein Amerikaner, der am Ende gewinnt. Oder genauer: Ein Mann aus Houston, weil es in diesem fiktiven 2018 die Nationen nicht mehr gibt. Dessen sportlicher Siegeszug stellt sich gleichsam als Kampf gegen die Großkonzerne dar. Diese finden ihre menschliche Verkörperung in dem von John Houseman gespielten Houstoner Konzernchef Bartholomew und ihre architektonische Gestalt in dem als "Vierzylinder" bekannten BMW-Hochhaus am Olympiapark.

Auch das vom selben Architekten Karl Schwanzer entworfene BMW-Museum ist im Film zu sehen, deklariert als Sitz der Konzern-Bibliothek. Beide Gebäude waren ebenfalls erst kurz zuvor, im Jahr 1973, eröffnet worden und wurden vom Produktionsdesigner und vierfachen Oscarpreisträger John Box aufgrund ihres futuristischen Äußeren gewählt. Die Innenaufnahmen in der Bibliothek und der Zentrale sind dagegen "künstlich", das heißt in den Londoner Pinewood-Studios entstanden. Genauso musste man auch die hölzerne Rollerball-Bahn in der Basketballhalle erst konstruieren. Dafür wurde extra der international bekannte Architekt und Radrennbahn-Konstrukteur Herbert Schürmann engagiert. Außerdem musste die Halle mehrfach dekoriert werden, weil die Rollerball-Mannschaften in drei verschiedenen Städten, in Houston, Tokyo und New York spielen. Deswegen waren für die Aufnahmen der Kämpfe verschiedene Fahnen, T-Shirts und eben auch verschiedene Gesichter, also Zuschauer vonnöten.

Ungefähr 150 bis 200 Leute dürften es laut Unit Manager Dieter Meyer gewesen sein, die sich auf die Anzeige hin einfanden. Darunter waren viele langhaarige Studenten, denen man noch einmal 10 Mark extra für einen von Jewison so gewollten Kurzhaarschnitt anbot. Was dann aber noch fehlte, waren die japanischen Zuschauer. Und weil es damals so gut wie keine japanischen Einwohner in München gab, wurden zusätzlich entsprechende Suchanzeigen an Hotels verschickt. Zu Meyers Überraschung tauchten dann noch einmal rund 150 Leute auf, nicht alle Japaner, aber immerhin Menschen mit asiatischen Gesichtern. Deshalb kann man in dem sehr aktuell wirkenden US-Science-Fiction-Film nicht nur Münchner Gebäude und Bewohner, sondern auch asiatische Touristen sehen.