24. Oktober 2018, 18:45 Uhr SZ-Serie: Die Stunde der Dichter, letzte Folge Der freie Geist

Gustav Landauer war Anarchist. Weil Eisner ihn rief, kam er trotzdem in den Rat und zahlte mit dem Leben

Von Susanne Hermanski

Als Gustav Landauer Ende 1918 nach München ging, hatte der 48-Jährige schon viel erlebt. Im Kaiserreich war der Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie einer der wichtigsten Theoretiker und Aktivisten des Pazifismus und des Anarchismus gewesen. Mit all den Widerständen, die einem wie ihm dabei entgegendrängten. Etwa als Abertausende 1914, besoffen vom Patriotismus, an die Front gezogen waren, mit ihnen viele Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler. Landauer hatte selbst ein umfangreiches Werk veröffentlicht, als Schriftsteller und Übersetzer, als Autor von Aufsätzen über "Die Abschaffung des Krieges durch die Selbstbestimmung des Volkes", über wirtschaftspolitische Fragen, aber auch über eine mystische Anthropologie und Glaubensthemen.

Landauer, der aus Karlsruhe stammte und in Heidelberg, Berlin und Straßburg studiert hatte, war weit gereist und international vernetzt. Zu seinen Freunden gehörten russische Literaten, die er in London kennengelernt hatte. Auch mit den Siedlern des Tessiner Monte Verità, diesem heiligen Berg von allerlei Lebensreformern und frühen Anhängern der Veganerbewegung hatte er Kontakt. Viele von Landauers Arbeiten sind im Gefängnis entstanden, weil er zum Ungehorsam gegen die Staatsgewalt aufgerufen hatte. Andere, vor allem die umfangreichen Übersetzungen hatte er, der Shakespeare-Spezialist, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Hedwig Lachmann erarbeitet. Die Übertragung von Oscar Wildes "Bildnis des Dorian Gray" ins Deutsche etwa.

Hedwig, die Dichterin und Mutter von Landauers beiden jüngsten Kindern, war noch kein Jahr tot, entkräftet gestorben nach zwei Hungerwintern, am 21. Februar an einer Lungenentzündung, als Landauer der Brief von Kurt Eisner erreichte. Eisner, der nach dem Sturz von König Ludwig III. die bayerische Republik als "Freistaat" ausgerufen hatte und am 8. November zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, schrieb nur sechs Tage später: "Was ich von Ihnen möchte, ist, dass Sie durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitarbeiten." Er lud Landauer also zur Teilnahme an der Revolution in Bayern ein. Und Landauer, der gerade dabei war, nach Düsseldorf ans Theater zu gehen, um dort als Dramaturg zu arbeiten, folgte Eisners Ruf. Anders als andere Anarchisten hatte er Gewalt und Terror stets abgelehnt. Für ihn war der Anarchismus die Abwesenheit von Zwang, aber eben auch kein egoistischer Individualismus. Gustav Landauer ging es um die Entwicklung eines eigenständigen Individuums, das sich freiwillig in solidarischen Gemeinschaften zusammenschließt. "Die Anarchie ist der Ausdruck für die Befreiung des Menschen vom Staatsgötzen, vom Kirchengötzen, vom Kapitalgötzen", schrieb er 1911. Er kämpfte "für die wahre Verbindung zwischen den Menschen, die echt ist, weil sie aus dem individuellen Geist erwächst, weil sie zwischen den Menschen als freier Bund ersteht."

Victor Klemperer, damals noch Publizist, später einer der wichtigsten Chronisten des Holocaust und DDR-Volkskammer-Abgeordneter, beschreibt Landauer wiederholt in seinem "Revolutionstagebuch". Er nennt ihn einen Schwärmer, der sich selbst "einen unpolitischen Politiker nannte" und zeichnet ihn als "schmächtiges schwarzberocktes Männchen mit "schwarzer Prophetenmiene und Prophetenton". Er passte gut in Klemperers Bild dieser Räterepublik, zu deren Hauptmerkmalen für ihn die "Lächerlichkeit" gehört habe. Jene "klägliche Lächerlichkeit", dass Klemperer "die längste Zeit einen wahrhaft blutigen Ausgang der jämmerlichen Affäre für ganz unwahrscheinlich hielt".

Klemperer schildert, wie Landauer im - schon seinerzeit als unregierbar eingestuften - Bayerischen Kultusministerium geärgert wurde. Landauer hatte verkündet, er wolle mit dem Bürokratismus dort aufräumen und selber alles in Ordnung bringen. "Daraufhin war ihm der gesamte Posteingang eines Tages in einem Wäschekorb an den Schreibtisch gestellt worden." Nach einer persönlichen Begegnung zwischen den beiden Männern justiert Klemperer sein Urteil über Landauer nach. Er empfindet ihn als "durchaus unaffektiert" und seinen Blick "eher gütig als fanatisch". "Mein Eindruck war, dass er in allem etwas mehr war als Eisner, etwas ernster, etwas gebildeter, etwas idealistischer und etwas ungeeigneter als Staatsmann." Er habe Finger, "die von Blut und Gier rein sind, wie Eisners Finger, und sicherlich bald wie Eisner zu Gewalttaten gedrängt oder von Gewalttaten beiseite geschoben", schreibt Klemperer.

Laura Mokrohs, Kuratorin der Ausstellung "Dichtung ist Revolution" (von 9. November an in der Monacensia), geht der Frage nach, was Eisner und Landauer faktisch miteinander verband. Sie ist sicher, dass beide schon 1917 über die Gründung des pazifistischen Bundes "Neues Vaterland" in Kontakt waren. Mögliche Berührungspunkte habe es aber auch früher gegeben: "Etwa studieren Landauer und Eisner 1889 einige Monate gleichzeitig in Berlin." Dort engagieren sich beide für die Freie Volksbühne: Eisner war 1889 Mitbegründer, Landauer wurde 1891 ebenfalls Mitglied. Beider Ziel: die Kunst für das Volk zu öffnen.

Obwohl Landauer und Eisner von November 1918 an eng zusammenarbeiten, sind sie sich nicht immer einig. Eisner hält nach Landauers Ansicht zu sehr am Parlamentarismus fest. "Demokratie, Selbstbestimmung des Volkes und der einzelnen Gliederungen im Volk, ist ganz etwas anderes als der verruchte Wahlunsinn, welcher Abdankung des Volkes und Regierung durch eine Oligarchie ist", poltert Landauer. Und immer wieder betont er, Eisner lasse sich zu sehr unter Druck setzen. Privat besteht fester Zusammenhalt, auch mit dem Ehepaar Mühsam. Nachdem Kurt Eisner, seine Rücktrittsrede schon in der Tasche, am 21. Februar ermordet wird, hält Landauer die Trauerrede.

Als am 7. April 1919 die Münchner Räterepublik gegen die gewählte Regierung des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann (SPD) ausgerufen wird, erhält Landauer den Posten des Beauftragten für Volksaufklärung. Seine erste Amtshandlung besteht darin, die Prügelstrafe an bayerischen Schulen abzuschaffen. Doch schon drei Tage nach der Machtübernahme der Räteregierung durch Funktionäre der KPD um Eugen Leviné und Max Levien erklärt Landauer am 16. April 1919 seinen Rücktritt von all seinen politischen Ämtern. Klemperer schreibt, Landauer wolle keine Mitschuld tragen an dem von Levien angerichteten Unheil, der mache aus der angestrebten idealen Räterepublik ein "Münchener Zuchthaus". Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Räterepublik durch rechte Freikorpsverbände wird Landauer am 1. Mai 1919 in Eisners Haus, wo er Zuflucht gesucht hatte, verhaftet und nach Stadelheim gebracht. Am 2. Mai misshandeln und erschießen ihn dort später nicht mehr zu ermittelnde Soldaten. Seine Kleidung wird geplündert, sein Andenken geschändet. Nach der Machtübernahme 1933 beschloss das Münchner Stadtparlament, auch jenes Denkmal zu zerstören, das Arbeiter auf dem Waldfriedhof für ihn errichtet hatten. Man exhumierte die Urne und ließ sie in einem zynischen Akt der jüdischen Gemeinde von München zusenden.

Mittlerweile gibt es mehrere Initiativen, die an Landauer erinnern wollen; in München wurde im Juni 2017 auf dem Waldfriedhof am Ort des alten Gustav-Landauer-Denkmals ein neuer Gedenkstein aufgestellt. Für viele leben die Maximen Gustav Landauers weiter. Wer das nicht glaubt, dem seien die Filme seines Enkels empfohlen: Der US- Regisseur Mike Nichols arbeitete auf seine Weise in der Tradition seines Großvaters weiter. Er drehte mit "Silkwood" (mit Meryl Streep) ein Manifest gegen die Atomlobby und mit "Der Krieg des Charlie Wilson" eine flammende Kritik am Verhalten der USA in Afghanistan.