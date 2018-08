13. August 2018, 18:45 Uhr SZ-Serie: Die Stunde der Dichter Friedlichkeit und Recht und Freiheit

Felix Fechenbach war kein typischer Linksintellektueller, aber ein Kämpfer für seine Überzeugung

Von Yvonne Poppek

Als die tödlichen Schüsse auf Kurt Eisner am 21. Februar 1919 auf dem Weg zum Landtag fallen, ist sein Sekretär Felix Fechenbach bei ihm. Vergeblich hatten er und auch andere den ersten Ministerpräsidenten des bayerischen Freistaates gebeten, nicht den gewohnten Weg zu gehen. Die Morddrohungen gegen Eisner waren massiv gewesen. Doch Eisner "weigerte sich entschieden". Man könne ihn schließlich nur einmal totschießen, zitiert ihn Fechenbach in seiner 1929 veröffentlichten Biografie "Der Revolutionär Kurt Eisner". Auf der Straße dann passiert das Befürchtete: "Plötzlich krachen hinter uns schnell nacheinander zwei Schüsse, Eisner schwankt einen Augenblick, er will etwas sprechen, aber die Zunge versagt ihm", schreibt Fechenbach. Ihm gelingt es, den Attentäter Graf Arco-Valley zu Boden zu schleudern. Doch bei Eisner kann der Arzt nur noch feststellen, "dass die hinter dem Ohr aus allernächster Nähe ins Gehirn eingedrungenen Kugeln den sofortigen Tod Eisners herbeigeführt haben."

Zum Zeitpunkt der Ermordung Kurt Eisners ist Felix Fechenbach 25 Jahre alt. Der junge Mann gehört schon seit den Kriegsjahren zu dessen engem Vertrautenkreis - und agiert als einer der führenden Männer bei der Revolution von 1918. Oft wird Fechenbach nurmehr als Eisners Sekretär und Biograf erwähnt. Das jedoch greift zu kurz, erfasst nur einen kleinen Teil im Leben des mutigen Journalisten und Schriftstellers. Fechenbach hatte seinen von Idealen geprägten Weg längst ohne seinen späteren politischen Ziehvater beschritten.

Geboren wurde Fechenbach am 28. Januar 1894 in Mergentheim als zweites von fünf Kindern des jüdischen Bäckers Noe Fechenbach. Im selben Jahr zieht die Familie nach Würzburg. Die wirtschaftliche Situation der Fechenbachs ist nicht komfortabel, Felix muss noch vor der Schule beim Ausliefern der Backware helfen. Er besucht die jüdische Schule, geht jedoch als 13-Jähriger ohne Abschluss ab und beginnt eine Lehre in einer Schuhwarengroßhandlung. Bereits 1910 tritt er einer Gewerkschaft bei und engagiert sich in der sozialdemokratischen Jugendbewegung. 1911 zieht es den Jugendlichen in eine größere Stadt, er geht nach Frankfurt als Handlungsgehilfe eines Schuhwarengroßhandels. Als in dem Betrieb die Arbeitszeit ohne Lohnerhöhung verlängert werden soll, organisiert der 17-Jährige den Widerstand des Personals und wird daraufhin entlassen. 1912 kommt er nach München, wird dort sehr bald - als 18-Jähriger - Funktionär der Arbeiterbewegung, kümmert sich im Auftrag der Gewerkschaften um die Probleme der Angestellten und hält abends Versammlungen ab.

Im Schatten des Vorbilds: Felix Fechenbach (links) war Kurt Eisners (Mitte) Sekretär, aber eben auch ein Publizist mit fester Überzeugung. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Felix Fechenbach ist schon in dieser Zeit Antimilitarist, sein Einsatz im Krieg verstärkt dies noch. 1915 wird er verwundet, ist an der Front nun unbrauchbar und nimmt deshalb in der SPD-Jugendsektion seine Arbeit wieder auf - die Münchner Jusos betrachten ihn als ihren Gründer und als einen "radikalen Demokraten". Hier entsteht der Kontakt zu Kurt Eisner. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf beschreibt den Fechenbach dieser Jahre als "Apostel" Eisners. Und charakterisierte ihn weiter: "Er war so gar kein Intellektueller, so gar kein routinierter Parteimann."

Schon die Jugendjahre Fechenbachs sind also gekennzeichnet durch einen starken politischen Geist. Er ist sich dabei bewusst, dass er ein anderes Leben wählt, als es seine Eltern für ihn getan hätten - und das dem Spross einer Arbeiterfamilie mit geringer Bildung womöglich auch vorgezeichnet war. In einem Brief aus dem Jahr 1915 schreibt er: "Ich bin mir wohl bewusst, wie schwer es ist, in geistigem Kontakt mit den Eltern zu bleiben, wenn ich auf ganz anderen geistigen Bahnen gehe, mit ganz anderen Moralbegriffen rechne, überhaupt in einer anderen Weltanschauung lebe als die Eltern." Trotz dieser Unterschiedlichkeit ist der Kontakt zur Familie eng. Fechenbach bittet seine Eltern "zu verstehen, dass ich als junger Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht, nicht unberührt bleiben konnte von den geistigen Bestrebungen unserer Zeit."

Eine grundlegende Haltung ist sein Pazifismus. Fechenbach ist Kriegsgegner, formuliert dies auf Kundgebungen und in Flugblättern. Als es am 7. November 1918 zur Revolution kommt, hat Fechenbach entscheidenden Anteil. Nach Eisner und Bauernführer Ludwig Gandorfer tritt er in Uniform auf der Theresienwiese vor die Demonstranten und ruft: "Soldaten! Auf in die Kasernen! Befreien wir unsere Kameraden! Es lebe die Revolution!" Oskar Maria Graf beschreibt die Situation dann so: "Ein ungeheurer Jubel, ein jähes Losgehen. Wer hat denn geschrien? Wer hat uns alle mitgerissen? Jener rührend unbeholfene, einfache Felix Fechenbach."

Die Stunde der Dichter Münchner Schriftsteller und die Revolution 1918/19 SZ-Serie, Teil 5

Mit dem Ende der Räterepublik und dem Erstarken der rechten Parteien wird es für Fechenbach gefährlich. In dieser Situation verlässt ihn seine Frau Martha, die er 1919 geheiratet hat; sie denunziert ihn sogar. Fechenbach wird 1922 ein Schauprozess gemacht. Das Urteil: elf Jahre Zuchthaus. Auf öffentlichen Druck - 1924 unterschreiben 30 000 Menschen für seine Freilassung - wird er Ende 1924 entlassen. Ein Jahr später erscheint sein bemerkenswertes Buch "Im Haus der Freudlosen".

In dem kleinen Band erzählt Fechenbach von seiner Haft. Den Freiheitsentzug erlebt er als einschneidend. Er sitzt in Einzelhaft, klebt monoton Kaffeetüten zusammen oder näht Kartoffelsäcke. Reden, der Blick aus dem Fenster, Zeitungslektüre - alles verboten. Labsal sind für ihn schon die wenigen Worte, die der Wärter bei der Essensausgabe zu ihm spricht. Doch Fechenbach verharrt nicht im Selbstmitleid. Er zeigt sich idealistisch, wenn er immer wieder schreibt: "Die Idee des Rechts wird sich durchsetzen." Und sein wacher politischer Geist ist zu spüren, wenn er über die Haft an sich und ihren Zweck nachdenkt, den Menschen zum Besseren zu erziehen: "Wenn man einen Menschen in einen Käfig sperrt ... wie ein wildes Tier, dann sollte man sich nicht wundern, wenn dieser Mensch auch wird wie ein Tier."

"Im Haus der Freudlosen" ist ein Buch mit sehr direkter Wirkung: Die Erlebnisse sind nicht fiktiv - und sie sind absolut verstörend. Doch Fechenbach ist geprägt von einem tief sitzenden Urvertrauen in Recht und Wahrheit, er wird im Zuchthaus nicht gebrochen. Wie stark diese, seine Persönlichkeit ist, tritt noch umso deutlicher hervor, wenn man die weiteren Entwicklungen in seinem Leben betrachtet.

Als er im Alter von 30 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, geht Fechenbach nach Berlin, arbeitet als Redakteur und heiratet 1926 Irma Eppstein, mit der er drei Kinder bekommt. Zu Fechenbachs Freunden gehören Bert Brecht, Albert Einstein und Kurt Tucholsky. 1929 wechselt er als Chefredakteur zum lippischen Volksblatt und kämpft schreibend gegen die Nationalsozialisten. Als diese die Macht ergreifen, flieht Fechenbach trotz Drohungen und Warnungen nicht - obwohl er weiß, was Haft bedeutet. Lediglich seine Familie schickt er in Sicherheit. "Ich konnte jedenfalls nicht anders handeln", schreibt er an seine Frau. "Ich will lieber die Schutzhaft ertragen, als dass man mich feig und treulos nennen könnte."

Im Gefängnis schreibt Fechenbach den Roman "Der Puppenspieler". Es sind Erinnerungen an seine Kindheit in Würzburg. Aber auch sein einstiges Hafterlebnis verarbeitet er noch einmal. Das letzte Kapitel empfindet er selbst als "arg zusammengedrängt". Er wollte es beenden, bevor er ins Konzentrationslager überstellt oder, wie er ahnt, umgebracht wird. "Wenn du einmal hören solltest, ich sei auf der Flucht erschossen worden, dann kannst du sicher sein, es war Mord", erklärte er einmal einem befreundeten Mithäftling. Ins Konzentrationslager kommt er nicht mehr: Am 7. August 1933 wird der Schriftsteller, Journalist und vor allem Idealist Felix Fechenbach auf dem Weg zum Bahnhof angeblich bei einem Fluchtversuch in einem Waldstück erschossen.