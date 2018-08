31. August 2018, 19:02 Uhr SZ-Serie: Die Stunde der Dichter, Folge 9 Das Münchner Rätsel

Victor Klemperer berichtet als "Antibavaricus" über die bayerische Revolution - und sieht sie vor allem als Faschingsgaudi

Von Antje Weber

Der Bayer ist so stolz auf sein Volkstum, so abweisend gegen alles Fremde, besonders gegen alles Nordische", sinniert Victor Klemperer Anfang Februar 1919: "Und nun regieren, jeder in seinem Kreise, die Herren Eisner, Mühsam und Levien!" Die Lösung dieses Münchner Rätsels? "In anderen Revolutionen, in anderen Zeiten, an anderen Orten tauchen die Führer von der Straße, aus Fabriken, aus Redaktions- und Rechtsanwalts-Schreibstuben auf. In München sind sie vielfach aus der Bohème gekommen." Und so folgert Klemperer: "Die Münchner Bohème ist eine Fremdenlegion, erhalten zur Belustigung, zur Gaudi des Münchener Bürgers. Und jetzt ist an die Stelle der künstlerischen Belustigung die politische Gaudi getreten ..."

Fehlt es Victor Klemperer in dieser Analyse der bayerischen Revolution 1918/19 nicht etwas am nötigen Ernst? Das klinge alles "sehr komisch und sehr übertrieben", schreibt er selbst entschuldigend. Er weiß ja selbst, dass "bitterster Ernst" in diesem Politik-Spektakel liegt. Doch ein bisschen pointiert muss man natürlich schon formulieren, wenn man seinen ersten Artikel in einer Zeitung veröffentlichen will. Denn Klemperer versucht sich mit diesen Zeilen erstmals als Berichterstatter für die konservativen Leipziger Neuesten Nachrichten. In welchem Geiste er zu berichten gedenkt, zeigt sein Pseudonym "A.B.-Mitarbeiter". Es steht für: Antibavaricus.

Vor gut 20 Jahren wurde Victor Klemperer (1881 bis 1960) mit seinen Tagebüchern aus der Zeit des Nationalsozialismus posthum berühmt. Dass er zuvor schon über die Münchner Räterepublik höchst Aufschlussreiches notiert hatte, wurde spätestens vor drei Jahren deutlich: Da erschien unter dem Titel "Man möchte immer weinen und lachen in einem" sein "Revolutionstagebuch 1919" (Aufbau Verlag), ergänzt durch Erinnerungen Klemperers aus dem Jahr 1942. Und Antibavaricus hin oder her: Wer sich mit den damaligen Ereignissen befassen möchte, liest die Aufzeichnungen des scharfen Beobachters und gewandten Stilisten noch heute mit Gewinn.

Wie kommt es überhaupt zu diesen Berichten? Klemperers Leben ist damals im Umbruch. Der promovierte Romanist, der als Publizist in Berlin, als Lektor an der Universität Neapel gearbeitet hatte, hatte sich 1915 wie viele andere freiwillig fürs Militär gemeldet. Bei Kriegsende 1918 hat er unter anderem einen Einsatz als Artillerist an der Westfront hinter sich. Als Privatdozent für französische Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München will er nun endlich wieder ins zivile Berufsleben eintreten. Die Dozentur ist jedoch nicht honoriert, Klemperer finanziell von seinen Brüdern abhängig. Das Angebot, als Journalist etwas zu verdienen, kommt ihm sicher recht. Doch eigentlich will er sich seiner Uni-Karriere widmen: "Ich wollte arbeiten, nichts als arbeiten."

So einfach lässt sich dieser Wunsch allerdings nicht erfüllen. Zum einen ist es schon damals schwierig, in München eine Wohnung zu finden; Klemperer zieht mit seiner Frau Eva, einer Konzertpianistin, zunächst in eine Pension. Außerdem ist die Revolution "immer da, vom Morgen bis zum Abend". Wenn Klemperer zum Friseur geht, zum Beispiel, erzählt ihm der Friseur, "wie viele Gewehre er, das Stück für zehn Mark, von Soldaten gekauft habe". Auch Lebensmittel sind, wie zu Kriegszeiten, schwierig zu bekommen und werden unter der Hand getauscht - "regelmäßig vollzog sich der Handel in unserm Wohnzimmer, und was dem einzelnen an Speck, Butter, Käse oder Schokolade zukam, wurde auf der Briefwaage abgewogen."

Und dann gibt es noch die vielen Versammlungen. Klemperer macht sich selbst ein Bild, zum Beispiel vom umjubelten ersten Ministerpräsidenten der Republik, Kurt Eisner: "Ein zartes, winziges, gebrechliches, gebeugtes Männchen" sieht er. "Dem kahlen Schädel fehlen imposante Maße, das Haar hängt schmutziggrau in den Nacken, der rötliche Vollbart wechselt ins Schmutziggraue hinüber, die schweren Augen sehen trübgrau durch Brillengläser." Für Klemperer ist an der ganzen Gestalt "nichts Geniales, nichts Ehrwürdiges, nichts Heroisches" zu entdecken.

Und doch ist Klemperer auch Jahre später noch beeindruckt von diesem Mann, der mit so viel Witz statt Pathos sprach. Von diesem Eisner, der sorglos plauderte und schwärmte - "und dieser Feuilletonist hatte den bayrischen Thron gestürzt und war jetzt der Beherrscher Bayerns". Auch wenn Klemperer über diesen seltsamen Herrscher den Kopf schüttelt, ist er betroffen über dessen baldige Ermordung: "Keiner zweifelte an Eisners völlig reinen Absichten. Er wollte nichts für seine Person".

Wie sieht es nach dessen Ermordung in München aus? "Man ist descartisch gestimmt", schreibt Klemperer. "Die einzige Gewissheit ist der Zweifel an allem." Aufmerksam nimmt er wahr, wie sich mit einem Schlag das Stadtbild verändert. Der Straßenbahnverkehr stockt, die Läden und Restaurants schließen, die Hochschulen auch. Und auf den Straßen und Plätzen bilden sich "die merkwürdigen kreisrunden Menschennester, die vielleicht eine besondere Münchener Eigentümlichkeit sind". Alle paar Schritte steht so ein Knäuel aus Rednern und Zuhörern: "Ein Schuss würde genügen, die Verschmelzung dieser Gruppen, die chaotische Masse zu formieren", schreibt der kriegsgewohnte Klemperer. Und er wundert sich, dass solche Schüsse nicht fallen, denn "sehr bald tauchten Lastautomobile auf, die gestopft voll waren von stehenden Soldaten, und jeder hielt sein Gewehr schussbereit". Wichtiger aber noch erscheinen Klemperer die großen roten Fahnen, die jubelnden Menschen, und wieder muss er bei allem Ernst an eine "Faschingsbelustigung" denken.

Belustigt berichtet Klemperer auch von den revolutionären Folgen an der Universität, seinem eigenen Terrain: "Das ist nun ein ganz besonders tragikomisches Kapitel." Einfach ist es ohnehin nicht, die überwiegend frisch von der Front heimgekehrten Studenten zu unterrichten. Und dann erklärt ein 19-Jähriger namens Strasser plötzlich als "Bevollmächtigter des Zentralrates" die Universität "für geschlossen, den Senat für abgesetzt, den Lehrkörper für aufgelöst". Denn der Sozialist Gustav Landauer will von April 1919 an "die Komödie der revolutionären Hochschule beginnen". Es folgen wieder viele Versammlungen, unter anderem der Studenten im Audimax: "Nie habe ich so viel Toben, so mannigfachen Menagerielärm, so virtuos gellendes Pfeifen gehört, nie auch so wütende, antisemitische Ausbrüche."

Der Umbau der Hochschule ist mit der Gegenrevolution bald wieder beendet - was Klemperer jedoch mehrfach über die antisemitischen Töne berichtet, ist nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Der aus jüdischer Familie stammende, zum Protestantismus konvertierte Klemperer ist da besonders hellhörig. Denn den Politikern der Räterepublik schlägt nicht nur politischer Widerstand entgegen - auch die jüdische Herkunft von Kurt Eisner und Gustav Landauer, von Max Levien, Eugen Leviné, Erich Mühsam und Ernst Toller wird geschmäht. Die Revolutionäre, so legt Wolfram Wette im Nachwort zu Klemperers Buch dar, werden als "Saujuden" verunglimpft und zum Sündenbock für alle Probleme gemacht. Wohin das in den folgenden Jahren führen wird, ist bekannt. Klemperer beobachtet den aggressiven Antisemitismus schon 1919 und fühlt sich in München "bedrückt und isoliert".

Er selbst folgt ein Jahr später einem Ruf an die Hochschule Dresden. 1935 wird er dort von die Nationalsozialisten in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Das sogenannte Dritte Reich hindurch wird er wieder zum - diesmal geheimen - Chronisten des Alltags, jetzt geprägt von Judenverfolgung. Nach dem Krieg wird er rehabilitiert; er tritt - zögernd - der KPD bei und ist in der DDR als Wissenschaftler und Politiker tätig. 1919 war das noch nicht abzusehen gewesen: Damals kann man ihn laut Wette gemäßigt rechts verorten; bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 entscheidet er sich für die liberale Deutsche Demokratische Partei. Das Ende der Münchner Revolution, "dieser Hölle der Lächerlichkeit und Sinnlosigkeit", erwartet er im April 1919 mit Ungeduld, wie überhaupt die meisten Münchner seiner Meinung nach in einer "abgespannten Ergebenheit" das Ende erhoffen.

Als dann "bayrische schwere Reiter kamen und württembergische Dragoner", als das Eppsche Freikorps und die Preußen einziehen, da werden alle "mit Zurufen und Schwenken der Taschentücher begrüßt", mit Zigaretten und Zigarren. Und Victor Klemperer vermerkt ironisch: "Zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben - die Herrlichkeit dauerte keine zwei Tage - sah ich eine freudige bayrisch-preußische Verbrüderung."