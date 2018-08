19. August 2018, 18:49 Uhr SZ-Serie: Die Stunde der Dichter Am Tag, als der Ministerpräsident starb

Ricarda Huch galt als konservative Intellektuelle. Den Mord an Kurt Eisner beschreibt sie halb entsetzt und halb pragmatisch

Von Sabine Reithmaier

Der 21. Februar 1919 ist ein strahlender Vorfrühlingstag in München. Ein Tag, an dem man nicht umhin könne, sich glücklich zu berauschen, findet Ricarda Huch. Die gebürtige Braunschweigerin lebt schon seit 1912 mit kleineren Unterbrechungen in München oder genauer in einem Gartenhaus der Kaulbachstraße 35. Die Schriftstellerin ist gerade ziemlich en vogue wegen einer, wie sie an eine Freundin schreibt, "Schundgeschichte". Ihr Kriminalroman "Der Fall Deruga" war 1917 erschienen, ein Buch, das sie angeblich nur geschrieben hatte, um 20 000 ...