8. Mai 2019, 18:57 Uhr SZ-Serie: Der Weg zum Buch Nicht nur Tüten

Marketing-Diskussion bei Random House

Von Antje Weber

Anderthalb Stunden ohne Handy? Undenkbar. Alle paar Minuten holt die junge Frau im Publikum ihr Smartphone aus der Tasche, kurz gucken, kurz chatten. Das passt gut zu dem Thema, das gerade bei Random House anlässlich der "Woche der Münchner Verlage" verhandelt wird: Unter dem Titel "Cover, Poster, Social Media" diskutieren vier Büchermacherinnen mit BR-Kritikerin Cornelia Zetzsche über Marketing. Die wichtigste Frage: Wie erreichen Verlage heutzutage die Leserinnen und Leser, die Buchkäufer, am besten?

Die naheliegende Antwort ist natürlich: übers Internet; sie wird allerdings an diesem Abend nicht unwidersprochen bleiben. Die Jugendlichen jedenfalls, so erläutert Sonja Assfalg, Werbeleiterin der Kinder- und Jugendbuchverlage cbj und cbt bei Random House, scheint man tatsächlich nur noch über Instagram und Youtube zu erreichen - eine Bravo-Kooperation hat man wieder eingestellt. Auch Astrid Böhmisch, Marketingleiterin bei Piper, sagt klar: "Wir müssen dahin gehen, wo sich die Leser und Käufer bewegen." Diplomatisch ergänzt sie, dazu gehörten auch die Printmedien, es gebe "keine Opposition" zwischen alten und neuen Medien. Böhmisch erzählt, wie man bei Piper bei jedem Buch die Ziele und Zielgruppen definiert und entsprechend wirbt - ob mit Anzeigen in einem Krimi-Magazin oder über diverse Online-Kanäle. Das können auch Plattformen sein, auf denen nicht mehr ganz so junge Leserinnen herumklicken: von promiflash.de bis zu chefkoch.de. Und ja, natürlich seien auch engagierte Blogger wichtig und die Communitys: So gebe man schon mal Leseproben an die Netz-Gemeinden Lovelybooks oder Vorablesen und bekomme so insbesondere im Unterhaltungsbereich "ein Gefühl dafür, was gefällt".

Eine Buchhändlerin wie Mechthild Heinen von Lehmkuhl setzt dem die Kompetenz ihres Berufsstands entgegen: "Die Verlage könnten besser mit den Buchhändlern zusammenarbeiten und die fragen", sagt sie, insbesondere in Richtung der großen Verlage; deren Werbetüten und Papp-Aufsteller hingegen interessieren sie nicht. Besser kommt bei ihr die Strategie von Julia Eisele an, die vor drei Jahren einen eigenen Verlag in München gegründet hat. Eisele bricht, Facebook-Account hin oder her, "eine Lanze für das Analoge". Sie lädt regelmäßig Buchhändler zu sich nach Hause ein, weil sie der Austausch inspiriert. Sie lässt auch aufwendige Verlagsvorschauen gestalten - im Gegensatz zu Random House, wo man künftig auf opulente gedruckte Vorschauen verzichtet. Und: Eisele setzt, nachdem sie lange in großen Verlagen gearbeitet hat und viele Kompromisse eingehen musste, radikal auf ihr eigenes Gefühl. Statt ins Marketing investiert sie in die hochwertige Ausstattung ihrer acht Bücher pro Jahr. Und natürlich widerspricht ihr niemand, als sie sagt: "Die beste Werbung für ein gutes Buch ist ein gutes Buch!" Ein schöner Satz, der sich auch fein twittern ließe.