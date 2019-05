7. Mai 2019, 18:49 Uhr SZ-Serie: Der Weg zum Buch Krähentritt und Duftlackierung

Droemer Knaur erklärt den Prozess der Herstellung

Von Antje Weber

Wenn das kein freundlicher Empfang ist, mit Sekt und Buchstaben-Keksen. Überhaupt ist unverkennbar: Bei Droemer Knaur in Neuhausen hat man diesen Abend im Rahmen der Woche "Verlage besuchen" mit Hingabe vorbereitet. Einen Blick in die Werkstatt der Buchherstellung soll er ermöglichen - ach was, unzählige Blicke sind es, die Scharen von Besuchern hinter viele geöffnete Türen werfen können. Dort stehen Hersteller von Droemer Knaur bereit, unterstützt von einer C.H.Beck-Kollegin. Sogar eine Broschüre hat man drucken lassen, hat die einzelnen Themen und Büros farblich markiert.

Wo also anfangen? Vielleicht Schriftarten und Layout erklären lassen? Wundersame Fachbegriffe fliegen einem da um die Ohren, ob "Krähentritt" oder "Fußtritt", ob Ligatur oder "toter Kolumnentitel". In einem anderen Raum ist an einem großen Bildschirm zu sehen, wie sich heutzutage Manuskripte mittels eines Konvertierprogramms in unterschiedlichste Formate ausspielen lassen. Cover-Herstellerin Daniela Meyer wiederum erklärt die vielfältigen Möglichkeiten der Veredelung von Buchumschlägen: Die Glanzfolienkaschierung lässt sich zum Beispiel durch fluoreszierenden "Nachleuchtlack" ergänzen; bei einem Buch über Bienen greift die Herstellerin vielleicht zur Duftlackierung, die nach Honig riecht, und bei einem Bestseller-Autor wie Sebastian Fitzeck erhält ein Buch schon mal einen edlen "Softtouch", um besonders gut in der Hand zu liegen.

Immer wieder wird bei diesem Rundgang deutlich, wie sehr sich die Abläufe durch die Digitalisierung geändert haben und weiter ändern. "Früher hat man die Daten auf CD verschickt", sagt Meyer, heute gehe das alles einfacher über Download-Links. Ihre C.H.Beck-Kollegin Dorothee Bauer wiederum erzählt, dass man bei kleinen Auflagen und Nachdrucken inzwischen statt des aufwendigen Offsetdrucks den billigeren Digitaldruck wähle. Anhand der beiden Varianten eines Taschenbuchs, die sie auf einem Tisch ausgelegt hat, zeigt sie: "Die Qualität ist absolut in Ordnung." Auch in dem Raum, in dem Herstellungs- und Einkaufs-Leiter Norbert Stengele interne Abläufe beschreibt, ist die Digitalisierung natürlich Thema. "Die Produktionszeiten werden kürzer", sagt Stengele zum Beispiel; weil der Handel vorsichtiger bestelle, werde mehr just in time produziert. Immer stärker gehe es daher darum, Prozesse zu automatisieren und "aus dem manuellen Workflow rauszukriegen".

Ein Thema, das immer wieder aufkommt: die Diskussion um die umweltbelastende Einschweißfolie. "Das greift uns zu kurz", sagt Stengele, denn da gebe es ja auch noch die Druckfarben, den Leim, das Papier ... Letzteres werde übrigens immer teurer, die gestiegenen Kosten lassen sich aber nur schwer auf den Buchpreis aufschlagen. So viele Fragen gibt es an diesem Abend - doch nicht immer einfache Antworten.