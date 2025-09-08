Neben allem Wahnsinn hält Trumps Dauerangriff auf die demokratischen Spielregeln eine aufschlussreiche Lektion bereit. Wie in einem groß angelegten Feldversuch kann man gerade beobachten, wie sehr Rechtsstaat, Demokratie und eine pluralistische Gesellschaft auf halbwegs funktionierende Institutionen angewiesen sind – und was passiert, wenn diese unter gezieltes Sperrfeuer geraten.
AfDProjekt Systemwechsel
Lesezeit: 5 Min.
Gute Laune macht die Lektüre des Wissenschaftsbands zur „Destabilisierung von Institutionen durch die AfD“ nicht. Dafür versteht man besser, wie die anhaltenden Angriffe der Rechtspopulisten funktionieren.
Von Peter Laudenbach
Interview mit dem Soziologen Klaus Dörre:„Real ist die Erfahrung verletzter Würde“
Der proletarische Stolz ist erodiert: Bei der Bundestagswahl war die AfD bei Arbeitern mit Abstand die stärkste Partei. Der Soziologe Klaus Dörre forscht seit Jahren zu den Ursachen.
Lesen Sie mehr zum Thema