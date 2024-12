Von Sonja Zekri

Bei einem Besuch der syrischen Aufständischen auf dem Höhepunkt des Arabischen Frühlings 2011 stiegen aus dem Dorf in der Provinz Idlib plötzlich Kinderstimmen in den Himmel. Hoch und schrill klangen sie und skandierten zwei komplett entgegengesetzte Losungen. Die eine lautete „Das Volk will den Sturz des Regimes!“, es war der Refrain der arabischen Aufstände in Tunesien und Ägypten, Libyen und Jemen. Der andere, auf Arabisch ist es derselbe Rhythmus, beschwor genau das Gegenteil: „Mit unserer Seele, unserem Blut opfern wir uns für dich, Baschar.“