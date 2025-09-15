Es war ein Freudenfest, als vor 94 Jahren, am 5. September 1931, die Synagoge Reichenbachstraße eingeweiht wurde – zum ersten Mal eingeweiht wurde, wie nur wir Nachgeborenen heute wissen.
Synagoge ReichenbachstraßeEin Freudentag, unter „widrigsten Bedingungen“
94 Jahre nach der Ersteinweihung ist die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße wiedereröffnet. Bei dem emotionalen Festakt kämpft der Kanzler mit den Tränen und sagt „jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland“ den Kampf an.
