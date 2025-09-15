Zum Hauptinhalt springen

Synagoge ReichenbachstraßeEin Freudentag, unter „widrigsten Bedingungen“

Lesezeit: 7 Min.

„Diese neue alte Synagoge ist wieder, einmal mehr, ,Ausdruck jüdischer Lebenskraft‘ in Deutschland“: Bundeskanzler Friedrich Merz.
„Diese neue alte Synagoge ist wieder, einmal mehr, ,Ausdruck jüdischer Lebenskraft‘ in Deutschland“: Bundeskanzler Friedrich Merz. (Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

94 Jahre nach der Ersteinweihung ist die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße wiedereröffnet. Bei dem emotionalen Festakt kämpft der Kanzler mit den Tränen und sagt „jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland“ den Kampf an.

Die Rede von Friedrich Merz im Wortlaut

Es war ein Freudenfest, als vor 94 Jahren, am 5. September 1931, die Synagoge Reichenbachstraße eingeweiht wurde – zum ersten Mal eingeweiht wurde, wie nur wir Nachgeborenen heute wissen.

