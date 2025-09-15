Synagoge Reichenbachstraße Ein Freudentag, unter „widrigsten Bedingungen“ 15. September 2025, 20:28 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

„Diese neue alte Synagoge ist wieder, einmal mehr, ,Ausdruck jüdischer Lebenskraft‘ in Deutschland“: Bundeskanzler Friedrich Merz. (Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

94 Jahre nach der Ersteinweihung ist die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße wiedereröffnet. Bei dem emotionalen Festakt kämpft der Kanzler mit den Tränen und sagt „jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland“ den Kampf an.

Die Rede von Friedrich Merz im Wortlaut

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback