Es ist höchstens eine Nuance übertrieben, wenn man feststellt: Das Internet besteht derzeit ungefähr zur Hälfte aus Sydney Sweeney. Die 28-Jährige ist im Brotberuf Schauspielerin. Und zwar eine sehr erfolgreiche, mit Serien wie „Euphoria“ und „The White Lotus“ oder Filmen wie „Wo die Lüge hinfällt“. Dass sie das Netz zum Glühen bringt wie keine andere Kollegin in Hollywood, hat aber vor allem mit anderen Auftritten zu tun.