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FilmWild und manchmal grausam

Lesezeit: 3 Min.

Wenn Christy Martin Frauen verprügelt, findet sie Frieden.
Wenn Christy Martin Frauen verprügelt, findet sie Frieden.
Tobis Film

Wenn das Siegenmüssen zum Dämon wird: In „That's why the Lady is a Champ“ spielt Sydney Sweeney die erste weltweit anerkannte Boxerin: Christy Martin.

Von Fritz Göttler

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Sydney Sweeney fletscht die Zähne und schaut aus wie ein Gorilla in diesem Film, der weiße Mundschutz blitzt hell auf, den die Boxer sich überschieben im Ring. Es ist ein erschöpftes, erleichtertes, aber auch fieses Grinsen – sie hat mal wieder eine Gegnerin auf die Matte geschickt. Sweeney ist „Christy“, im gleichnamigen Film des australischen Regisseurs David Michôd, der in deutschen Kinos den Titel „That's Why The Lady Is A Champ“ trägt, angelehnt an den Song von Frank Sinatra, in dem die Lady kein „Champ“, sondern ein „Tramp“ ist.

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