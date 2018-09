21. September 2018, 20:03 Uhr SWR-Symphonieorchester Genie und Eigensinn

Teodor Currentzis bei seinem Antrittskonzert in Stuttgart.

Teodor Currentzis gibt in Stuttgart seinen Einstand als Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters mit Mahlers Dritter. Ein beflügelndes Debüt.

Von Ekaterina Kel

Er ist schon ein Erlebnis, bevor er überhaupt die Chance hatte, seinen Arm zu heben. Als Teodor Currentzis die Bühne betritt und irgendwie bescheiden ins Publikum linst, als er dann seinen Platz auf dem Podest im Zentrum einnimmt, seinen Oberkörper anspannt und in die Knie geht, um anzusetzen - gleich einer Raubkatze, die sich im nächsten Moment auf ihre Beute stürzt -, wissen vermutlich alle im Saal, was gleich passieren wird: Sie werden Zeugen eines genialen Akts in der Musikwelt ...