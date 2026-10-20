Was für eine schöne, seltsame Idee ist die Liebe! Unter allen Menschen wählt man einen aus, für den man höchste Gefühle entwickelt. Und erwartet, dass er dasselbe empfindet. Und als wäre das noch nicht unwahrscheinlich genug, zieht man mit dieser Person zusammen, setzt sich wechselseitiger Dauerbeobachtung aus und stellt so sicher, dass dem anderen garantiert keine der eigenen Macken entgeht. Kinder sorgen für zusätzlichen Stress. Und dann will man noch, dass dieses komplexe Konstrukt ein ganzes Leben hält!