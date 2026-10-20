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SachbuchHeterofatalismus? Völliger Quatsch

Lesezeit: 3 Min.

„Um ganz offen zu sein, hier ein Geständnis. Ich bin meinem Mann noch nie fremdgegangen“: Svenja Flaßpöhler.
„Um ganz offen zu sein, hier ein Geständnis. Ich bin meinem Mann noch nie fremdgegangen“: Svenja Flaßpöhler.
Foto: Maximilian Gödecke

Gegen den Großstadt-Zeitgeist: Svenja Flaßpöhler widerspricht in „Zusammenbleiben“ den grassierenden Zweifeln an der monogamen Paarbeziehung – und entwirft Ideen, wie diese funktionieren kann.

Von Jakob Schrenk

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