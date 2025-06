Interview von Sonja Zekri

Die Philosophin Susan Neiman kennt Israel und Deutschland, und sie kennt die USA. Geboren in Atlanta, Georgia, lehrte sie erst in Yale, dann in Tel Aviv. Von 2000 an war sie Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, dessen Leitung sie kommendes Jahr an den Brasilianer Carlos Fraenkel abgibt. An der deutschen Israel-Politik sei sie fast verzweifelt, sagt sie im Video-Interview. Bis jetzt.