Endlich mal Hip-Hop - und ein klein wenig Politik: Altstars des Rap wie Eminem, Mary J. Blige und Snoop Dogg versuchen in der Halbzeit des Super Bowl nachzuholen, was in den vergangenen 30 Jahren verpasst wurde.

Von Joachim Hentschel

Der stärkste, anrührendste, für viele bestimmt auch unerhörteste Moment der 56. Super-Bowl-Half-Time-Show kam nach rund elf Minuten, also fast schon gegen Schluss. Der Rapper Eminem, im räudigen schwarzen Kapuzenpulli überm grauen Hemd, hatte eben eine Kurzversion seines alten Hits "Lose Yourself" zu Ende gebracht. Ein turbulentes Ensemble hatte ihn begleitet oder zumindest so getan, auf dem Dach eines der fünf Containerhäuschen, die als Bühnenkonstruktion in der Mitte des Spielfelds aufgereiht worden waren.