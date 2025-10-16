„Ein leidenschaftlicher Leser bin ich nie gewesen, so oft, gerne und hartnäckig ich das auch behauptet habe“ – so einen Satz zu Beginn der Frankfurter Buchmesse beim Kritikerempfang des Suhrkamp-Verlags vorzutragen, ist natürlich vor allem kokett. Sind doch alle Anwesenden im Namen des Lesens und der Literatur gebügelt und frisiert ins hübsche Holzhausenschlösschen geeilt, auch, um der traditionellen Lesung zu lauschen, diesmal von Hans Ulrich Gumbrecht, angereist aus Stanford, Kalifornien, wo er lange Jahre Professor für Komparatistik war. Der Ton für den Abend ist also gesetzt: heiter bis selbstironisch.