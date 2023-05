Was wären wir ohne diese Bücher?

Foucault, Adorno, Serres: Die blauschwarzen Bände der Reihe "Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft" stehen heute in fast jeder Bibliothek. Eine Würdigung zum 50.

Von Andreas Bernard

Der Blick, der über die Regale der Bibliothek schweift, bleibt an den blauschwarzen Bänden haften wie an einer Autorität. Inmitten der vielen Buchrücken, der gebundenen Neuerscheinungen mit den großen Lettern oder der flirrenden Taschenbücher, nehmen die dunklen Stellen eine fast amtliche Position ein. Wäre die Bibliothek eine ungeordnete Garderobe, mit den Gegenwartsromanen als bunten T-Shirts und den antiquarischen Ausgaben als eingestreuten Vintage-Stücken, wären die blauschwarzen Bände die dunklen Anzüge, von denen einzelne, zu einem offiziellen Anlass gekauft, unangetastet verstaut bleiben, andere jedoch über Jahre hinweg zum ständigen Begleiter werden, mit Spuren des Gebrauchs in jeder Falte.