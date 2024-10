Von Lisa Nienhaus, Nils Minkmar, Ralf Wiegand, Alexander Gorkow

In diesen Wochen wäre die Post gekommen. Schlichter Umschlag, kurzer Text: Der Suhrkamp Verlag bittet zum Kritikerempfang in die Klettenbergstraße 35 in Frankfurt am Main. Die Buchmesse startete immer erst mit dieser Zusammenkunft in der Villa von Siegfried und Ulla Unseld. Die deutsche Kulturlandschaft ist aus historischen Gründen in viele Provinzen und Mittelstädte gegliedert, Universitäten und urbane Zentren haben nicht viel miteinander zu tun. Nur an diesem Abend im Oktober kommen Büchermenschen und Kritiker zusammen, um dem Geist von Suhrkamp zu huldigen, gemeinsam in die Zukunft zu schauen und ein Glas zu trinken.