Von David Pfeifer

Mit 50 noch unerwartet zum Weltstar zu werden, muss sich seltsam anfühlen. Hwang Dong-hyuk ist das im vergangenen Jahr passiert. "Es ist, als hätte ich 'Star Wars' oder 'Harry Potter' erfunden", erklärte Hwang Dong-yhuk im Herbst seine Gefühlslage. Da stand "Squid Game", die Netflix-Serie, die er geschrieben, produziert und inszeniert hatte, gerade in den meisten Ländern, in denen der Streamingdienst zu empfangen ist, auf Platz eins der Netflix-Shows. Mittlerweile ist "Squid Game" eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Nicht an den anderen, ebenfalls sehr erfolgreichen südkoreanischen Serien gemessen, sondern weltweit, an all dem, was in etwa 190 Ländern der Netflix-Welt gesehen und produziert wird, unter anderem in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan und Indien.