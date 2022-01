Reich, korrupt und hochsensibel: Das Familienepos "Succession" hat drei Golden Globes abgeräumt. Zu Recht, die Serie ist das Beste, was das Streaming zu bieten hat.

Von Alexander Gorkow und Nils Minkmar

Dass der Ruf der Golden Globes unter Bestechungs- und Rassismusvorwürfen zu Schaden gekommen ist, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Jury in diesem Jahr ein paar weise Entscheidungen getroffen hat. Genau genommen drei, sie betreffen die amerikanische (und ersichtlich eben auch englische) HBO-Serie "Succession", unter anderem prämiert als beste Serie, und so enervierend inzwischen der Rat ist, dass man diese oder jene Streamingserie zwingend sehen müsse, so sehr sei die dreifache Auszeichnung nochmal zum Anlass genommen, um das hier loszuwerden: Jeder Mensch, der Shakespeare verehrt für seine Tragik, seine Komik und sein Timing, sollte "Succession" sehen. Alle anderen sollten "Succession" auch sehen.