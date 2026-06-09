Das Genre des Stuttgart-21-Bashings ist in den 32 Jahren seit der ersten Machbarkeitsstudie zum modernen Klassiker geworden. Netflix etwa bewarb seinen Erotikthriller „Fall for Me“ 2025 mit einem sich im Meer küssenden Paar und betextete die Bilder so: „Wie kann das auf dem selben Planeten sein wie Stuttgart HBF?“ „Monty Python“-Mitbegründer John Cleese hingegen sah angesichts der Tristesse keinen Anlass zu ironischem Witz. Er schrieb 2022 staubtrocken „I might stay in today“ unter ein Foto, das er aus dem Fenster seines Hotelzimmers in Stuttgart aufgenommen und auf der Seite gepostet hatte, die damals noch Twitter hieß. Der Ausblick: die Dauerbaustelle, die nach der jüngsten Verzögerungsankündigung bald vielleicht Stuttgart 31 heißen wird.