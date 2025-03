Sturgill Simpson in Hamburg:Fein ausgesteuerter Klangtsunami

Sturgill Simpson in Hamburg

Sturgill Simpson kommt aus demselben Kaff wie J. D. Vance. Anders als beim Vizepräsidenten zeigt sein Besuch in Deutschland aber: Es gibt noch Hoffnung für die Freundschaft mit Amerika.

Von Hubert Wetzel

Jackson, Kentucky, hat – bei allem Respekt – nicht allzu viele große Söhne und Töchter hervorgebracht. Andererseits: Für ein Bergarbeiterstädtchen in den Appalachen mit gerade einmal 2000 Einwohnern ist die Bilanz vielleicht gar nicht so schlecht. Immerhin sind zwei Kriegshelden dabei, die im amerikanischen Bürger- sowie im Ersten Weltkrieg jeweils mit der höchsten militärischen Auszeichnung der USA geehrt wurden, der Medal of Honor.