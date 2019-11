Der Hauptpreis des 39. Filmschoolfest Munich ging am vergangenen Samstag an den Kurzspielfilm "Last Call" von Hajni Kis aus Ungarn. Der 27-minütige Film begleitet die 61-jährige Anikó an ihrem letzten Tag in der alten Heimat, denn sie hat beschlossen, Budapest zu verlassen und zu ihrer Tochter ins Ausland zu ziehen. Mit gleich zwei Auszeichnungen wurde der israelische Film "Fine" von Maya Yadlin bedacht: Sie ist die Gewinnerin des Wolfgang-Längsfeld-Preises, der im Gedenken an den Gründer des Festivals und HFF-Professor den originellsten Film im internationalen Wettbewerb würdigte; darüber hinaus schnitt ihr Film über ein Familienfest in der Gunst des Publikums am besten ab. Insgesamt wurden zehn Auszeichnungen verliehen mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 38 500 Euro.