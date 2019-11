Eigentlich heißt er ja Helmut Röhrling. Aber so sprechen den 72-Jährigen nur offizielle Stellen an. Den Künstlernamen Schiffkowitz hat ihm sein Schulfreund Boris Bukowski verpasst, der später selbst zu einem Star des Austropop werden sollte. Die beiden jungen Männer kamen im steirischen Fürstenfeld an einem Rohbau vorbei, "Planung und Bauleitung: Architekt Helmut Schiffkowitz" stand auf einer Tafel. Röhrling studierte damals in Graz Architektur. "Du bist ab jetzt der Schiffkowitz. Ohne Vorname, so wie Donovan", beschloss sein Kumpel.