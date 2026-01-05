Das Reich der Finsternis begann direkt hinter dem U-Bahnhof „Krumme Lanke“. Berlin, vor allem der Westteil, ist nachts zwar generell vergleichsweise dunkel für eine Stadt dieser Größe; das war schon so, als es in der City West noch Neonreklame gab, wie man sie in Filmen wie Uli Edels „Christiane F.“ sehen kann. Aber was jetzt jenseits des U-Bahnhofs Krumme Lanke begann, war eben keine Berliner Normaldunkelheit in einer Januarnacht. Sondern eine fundamentale Finsternis auf etlichen Ebenen.