MeinungBlackout in BerlinÖkos, dümmer als die Polizei erlaubt

Von Peter Richter

Lesezeit: 6 Min.

Der Anschlag auf die Stromversorgung im Südwesten Berlins hat am Wochenende das Licht  ganz ausgeknipst.
Der Anschlag auf die Stromversorgung im Südwesten Berlins hat am Wochenende das Licht  ganz ausgeknipst. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Linksextreme Berliner Ökos schalten im Winter den Strom ab und das Licht aus? Nun ist es hier so schwarz wie 2012 in New York, als Hurrikan „Sandy“ wütete. Aber auch die Idiotie der deutschen Anarchos könnte man als eine Art Naturkatastrophe bezeichnen.

Das Reich der Finsternis begann direkt hinter dem U-Bahnhof „Krumme Lanke“. Berlin, vor allem der Westteil, ist nachts zwar generell vergleichsweise dunkel für eine Stadt dieser Größe; das war schon so, als es in der City West noch Neonreklame gab, wie man sie in Filmen wie Uli Edels „Christiane F.“ sehen kann. Aber was jetzt jenseits des U-Bahnhofs Krumme Lanke begann, war eben keine Berliner Normaldunkelheit in einer Januarnacht. Sondern eine fundamentale Finsternis auf etlichen Ebenen.

