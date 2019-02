28. Februar 2019, 18:38 Uhr Streit beigelegt Dissonante Harmonie

Gitarrenmeister wie der US-Amerikaner John Scofield (hier 2016) und Jazzgrößen aus aller Welt waren in den vergangenen 20 Jahren in Murnau zu Gast. Das Festival ist längst Aushängeschild der Gemeinde.

Das Murnauer Weltmusikfestival "Grenzenlos" ist weit über Bayern hinaus bekannt. Lange sah es so aus, als ob die 20. Ausgabe nicht hätte stattfinden können - am Ende wurden die Konflikte gelöst

Von Oliver Hochkeppel

Zur Abwechslung mal eine gute Nachricht: Das 20. Weltmusikfestival "Grenzenlos" in Murnau ist gerettet. Eine Zeit lang hatte es ausgerechnet im Jubiläumsjahr düster ausgesehen: Die Marktgemeinde strich im Oktober den Zuschuss für den Veranstalter, den Kulturverein Murnau. Hintergrund war ein Streit über die Mitgliedschaft von Elisabeth Tworek. Die langjährige Leiterin der Monacensia und seit dem vergangenen Jahr Chefin der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern, sitzt seit 2014 auch im Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde Murnau und ist Kulturreferentin. Sie wollte nun auch Mitglied im Kulturverein werden, um "mitzuarbeiten und Fachkompetenz einfließen zu lassen".

Der Kulturverein aber lehnte die Aufnahme ab, weil er um die Freiheit der Kunst fürchtete: "Als Kulturreferentin ist Frau Tworek in entscheidender Funktion auf der Seite der Geldgeber oder Bewilliger. Das ist nicht mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein vereinbar, der Zuschussempfänger ist", sagte damals Thomas Köthe, zweiter Vorsitzender des Vereins, Leiter der örtlichen Musikschule und von Anfang an künstlerischer Leiter des Festivals. Die Fronten verhärteten sich - wobei auch hier die sozialen Medien eine Rolle spielten -, Tworek fühlte sich ausgegrenzt und sah die demokratischen Spielregeln verletzt; der Gemeinderat verwies auf seine Richtlinien für öffentliche Förderung, nach denen ein geförderter Verein grundsätzlich für alle Bürger offen sein müsse, und fasste mit großer Mehrheit den verhängnisvollen Beschluss zum Entzug der Förderung.

Dabei ist es wichtig, zu wissen, was da auf dem Spiel stand. Im Jahr 2000 gegründet, hat sich das "Grenzenlos"-Weltmusikfestival rasch zu einem der wichtigsten seiner Art weit über Bayern hinaus entwickelt. "Weltmusik" wurde wörtlich genommen, dass heißt, Musiker aus aller Welt und aus allen Genres fanden hier zusammen, verklammert nicht durch irgendwelche Stilgrenzen, sondern durch ein jährliches Motto wie zum Beispiel "vielsaitig", "frei" oder "Heimat". Stets waren Weltstars unter den Gästen, besonders viele Gitarristen wie Manuel Barrueco, Alvaro Pierri, Jim Hall oder John Scofield - Festivalleiter Thomas Köthe ist selbst ein renommierter Gitarrist -, preisgekrönte Jazzgrößen wie der kubanische Pianist Gonzalo Rubalcaba, der französische Bassist Renaud Garcia-Fons oder der italienische Trompeter Enrico Rava, aber auch Klassiker wie die Barock-Geigerin Maya Homburger oder die Cembalistin Eva-Maria Rusche. Und natürlich "Weltmusiker" im eigentlichen Sinn wie der italienische Cantautore Gianmaria Testa oder die rumänische Bläsertruppe Fanfare Ciocarlia. Manche Sternstunde war dabei zu erleben, wie der sensationelle und exklusive Auftritt des Trios Omar Sosa, Paolo Fresu und Trilok Gurtu 2017. Regelmäßig sendete der BR die Höhepunkte ins ganze Land.

Man darf also behaupten, dass das Festival das am weitesten ausstrahlende Aushängeschild der 12 000-Einwohner-Kommune ist, wahrscheinlich noch vor dem Franz-Marc-Museum und dem Gabriele-Münter-Haus und deutlich vor der Unfallklinik. Nach und nach muss den Beteiligten klar geworden sein, welche Blamage das Aus bedeuten würde. Kam hinzu, dass der Verein im Januar eine große Benefizaktion startete, um wenigstens das Jubiläum veranstalten zu können, und dafür auch all die Künstler für flammende Aufrufe und Videobotschaften rekrutierte. Man setzte sich also noch einmal zusammen, zuvorderst Köthe und Tworek, die immer betont hatte, das Festival "über alles zu schätzen". Und fand den nötigen Kompromiss: Alle entschuldigten sich öffentlich, Tworek wurde Mitglied, gab aber die Versicherung ab, keinen Einfluss aufs Programm zu nehmen. Und der Gemeinderat wies nicht nur die 26 000 Euro Zuschuss für das Festival (43 000 sind es für alle Veranstaltungen des Vereins) wieder an, sondern legte noch 2000 Euro wegen des Jubiläums drauf.

So wird es also vom 11. bis zum 13. Oktober im Kultur- und Tagungszentrum wieder zur Sache gehen. Diesmal nur mit dem Jubiläum als Motto, obwohl das auch "Freundschaft" lauten könnte. Denn am ersten Abend werden viele dem Festival lange verbundene Musiker wie Peter Michael Hamel, Helmut Jasbar oder Marco Ambrosini auftreten, die das notfalls auch ohne Gage gemacht hätten. Am zweiten Abend sind wieder einmal die legendären Gitarren-Brüder Sergio und Odair Assad zu Gast, für den dritten sucht Köthe noch einen hochkarätigen Jazz-Act.

Noch etwas Gutes hat sich aus dem eher unerfreulichen Auftakt ins Jubiläum ergeben: Die schon vereinbarten Benefizveranstaltungen werden nun als normale Auftritte durchgeführt, und so kommt der Verein zu einer lange angedachten Kabarettreihe. An diesem Freitag präsentiert Max Uthoff sein neues Programm "Moskauer Hunde", für spätere Termine haben schon Han's Klaffl und andere zugesagt. Kultur soll also nicht nur, sie kann auch einigen - quod erat demonstrandum.