MuseenStreik am Louvre

Lesezeit: 3 Min.

Angestellte protestieren vor der Glaspyramide des Pariser Musée du Louvre. Die Gewerkschaft hat für Streik gestimmt.
Angestellte protestieren vor der Glaspyramide des Pariser Musée du Louvre. Die Gewerkschaft hat für Streik gestimmt. (Foto: Michel Euler/AP)

Die Angestellten des größten Museums der Welt protestieren gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmängel. Muss die Präsidentin und Direktorin des Hauses, Laurence des Cars, gehen?

Von Oliver Meiler, Paris

En lutte. In Trauer. So steht es auf einem Spruchband vor der Glaspyramide. Die Belegschaft des Louvre, des größten und vielleicht schönsten Museums der Welt, ist in Trauer über ihre allgemeinen Arbeitsbedingungen und über den abgekämpften Zustand des Palais. Und wer wollte da widersprechen?

