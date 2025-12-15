En lutte. In Trauer. So steht es auf einem Spruchband vor der Glaspyramide. Die Belegschaft des Louvre, des größten und vielleicht schönsten Museums der Welt, ist in Trauer über ihre allgemeinen Arbeitsbedingungen und über den abgekämpften Zustand des Palais. Und wer wollte da widersprechen?