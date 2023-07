Von Jürgen Schmieder und David Steinitz

Dass es ernst wird, darauf hatte man sich in Hollywood bereits am Montag vorbereitet. In einem großen Zoom-Videotelefonat schalteten sich mehr als 300 Agentinnen und Agenten mit führenden Vertretern der amerikanischen Schauspielgewerkschaft zusammen. Es wurde diskutiert, was die Klienten der großen Agenturen überhaupt noch machen dürfen, falls die Gewerkschaft sich für einen Streik entscheiden sollte. Die Antwort: Nahezu nichts.