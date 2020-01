Die Kommunikationswissenschaftlerin Laura Schieferle übernimmt die Leitung der Koordinationsstelle für das Kunstareal München, wie Kunstminister Bernd Sibler bekannt gegeben hat. Seit 2009 versuchen Stadt und Freistaat die Museums-, Kunst- und Wissenschaftslandschaft rund um die Pinakotheken und den Königsplatz zu fördern, zu vernetzen und als Kunstareal öffentlich besser zu vermarkten. Seit 2018 gibt es eine gemeinsam finanzierte Koordinationsstelle, die zuletzt Alexandra von Arnim innehatte.

Bisher litt die Stelle, die als Projekt gestartet war, aber unter dem Umstand, dass es nur Teilzeitverträge dafür gab, die befristet waren und zudem mal mehr an die Stadt, mal mehr am Freistaat angebunden waren. Nun macht man Nägel mit Köpfen. Schieferle erhält eine unbefristete Vollzeitstelle und ist an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen angedockt, was als Zeichen dafür gewertete werden kann, dass man das Unternehmen Kunstareal endlich ernsthaft vorantreiben will.

Die 40-jährige Schieferle studierte in Augsburg und Southampton Anglistik, Kommunikationswissenschaft und Soziologie. Seit 2005 war sie als Marketingmanagerin und Referentin für Medien und Kommunikation an der Bayerischen Staatsoper tätig. Daneben hatte sie Lehraufträge für Kulturmanagement und Kulturkommunikation an verschiedenen Universitäten inne. Das Kunstareal sichtbarer zu machen, nannte sie "eine Herzensangelegenheit".

Die Koordinationsstelle sitzt nun dauerhaft in der Brienner Straße 21. Von dort aus soll Schieferle die bestehende Projektstruktur weiter ausbauen und wie ein Scharnier die Verbindung zwischen den zahlreichen unterschiedlichen Akteuren halten. Vor allem aber muss sie geeignete Strategien entwickeln, wie das Kunstareal tatsächlich als Einheit auftreten und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann.