2. September 2018, 10:44 Uhr Stimmprobleme bei Bono U2 brechen Konzert in Berlin ab

US-Frontman Bono muss das zweite Europatour-Konzert der Band aufgrund von Stimmproblemen vorzeitig abbrechen.

"Ich habe meine Stimme verloren und weiß nicht, was ich jetzt tun soll", sagt er, bevor er die Bühne verlässt.

Bono sei vor der Show noch in bester Verfassung und bei bester Stimme gewesen, heißt es anschließend auf der Band-Homepage.

Die irische Rockband U2 hat am Samstagabend ihren Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena nach nur wenigen Liedern abgebrochen. Bei Sänger Bono hatte, nachdem er die ersten Songs noch ohne Probleme singen konnte, mehrfach die Stimme ausgesetzt, immer wieder griff er zu einer Thermoskanne.

Auf Handyvideos von Besuchern ist zu sehen, wie Bono vor dem Song "Beautiful Day" spekuliert, der Bühnennebel habe seine Stimme angegriffen. "Ich habe meine Stimme verloren und weiß nicht, was ich jetzt tun soll", sagt er und wirkt dabei etwas desorientiert. "Vor zehn Minuten habe ich noch gesungen wie ein Vogel."

Vor der Show offenbar in bester Verfassung

Den Song "Beautiful Day" brachte Bono unterstützt vom Publikum noch zu Ende, dann verließ er die Bühne - für eine Pause, wie alle zunächst hofften. Nach einiger Zeit wurde dann jedoch mitgeteilt, das Konzert werde nicht fortgesetzt, die Gäste sollten ihre Tickets für ein Ersatzkonzert behalten.

Genaue Gründe für Bonos Ausfall wurden zunächst nicht genannt. Auf ihrer Homepage veröffentlichte die Band nach dem Konzert ein Statement, in dem sie sich für den Abbruch entschuldigt. Bono sei vor der Show in bester Verfassung und bei bester Stimme gewesen. "Wir wissen nicht, was passiert ist und holen uns ärztlichen Rat ein." Wann das angekündigte Ersatzkonzert stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

Bei seinem Auftritt am Tag zuvor zum Start der U2-Europatour hatte Bono die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land", rief der 58-jährige Sänger. Während der Show tauchte zudem der Slogan "#wirsindmehr" auf dem Bühnen-Bildschirm auf. Die Menge applaudierte und jubelte. Für Montag haben unter dem Hashtag #wirsindmehr unter anderem Kraftklub, die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet als Gegenprotest zu den rechten Krawallen zu einem kostenlosen Konzert nach Chemnitz eingeladen.