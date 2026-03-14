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Stimmen zum Tod von Jürgen Habermas„Unser Land verdankt ihm unendlich viel“

Lesezeit: 8 Min.

Jürgen Habermas bei einer Fernsehaufzeichnung im Jahr 2018.
Jürgen Habermas bei einer Fernsehaufzeichnung im Jahr 2018. Arne Immanuel Bänsch/dpa

Der Tod des großen Philosophen Jürgen Habermas bewegt die Welt. Reaktionen und Gedanken von Friedrich Merz, Herfried Münkler, Seyla Benhabib und anderen.

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Bis zum Schluss konnte sich Jürgen Habermas über „verzwergte politische Eliten“ aufregen, auch wenn der Philosoph da längst Weltruhm hatte. Nachruf auf einen großen Aufklärer.

SZ PlusVon Willi Winkler

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