Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, gerichtet an Habermas' Kinder
Stimmen zum Tod von Jürgen Habermas„Unser Land verdankt ihm unendlich viel“
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Der Tod des großen Philosophen Jürgen Habermas bewegt die Welt. Reaktionen und Gedanken von Friedrich Merz, Herfried Münkler, Seyla Benhabib und anderen.
Zum Tod von Jürgen Habermas:Der Sturmvogel
Bis zum Schluss konnte sich Jürgen Habermas über „verzwergte politische Eliten“ aufregen, auch wenn der Philosoph da längst Weltruhm hatte. Nachruf auf einen großen Aufklärer.
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