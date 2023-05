In Davis Guggenheims Doku "Still" erzählt der Schauspieler von seiner unheilbaren Parkinson-Krankheit. Anrührend, nah und mitunter lustig.

Von Juliane Liebert

Michael J. Fox schafft es in dieser Doku, dass man über seine Parkinson-Erkrankung lacht. Dann wird einem zum Heulen, aber da Michael J. Fox nicht heult, der definitiv deutlich mehr Grund dafür hätte, reißt man sich zusammen. "Herr Fox", will man ihm sagen, "Sie können doch keine Doku über Ihre unheilbare Krankheit machen, und uns dann ständig zum Lachen bringen!". Kann er schon. Das ist, was ihn am glücklichsten macht, sagt er schon am Anfang, glücklicher als Sex oder Essen oder aller Erfolg der Welt: Andere zum Lachen bringen. Wenn die Luft einfach aus dem Körper muss.