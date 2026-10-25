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PopZum Heulen schön

Lesezeit: 5 Min.

Viele Künstler behaupten, die Bühne sei ihr Zuhause. Aber bei Stevie Wonder stimmt es auch. Hier bei seinem Auftritt in Paris am 15. Oktober.
Viele Künstler behaupten, die Bühne sei ihr Zuhause. Aber bei Stevie Wonder stimmt es auch. Hier bei seinem Auftritt in Paris am 15. Oktober.
Foto: Anna Kurth /AFP

Predigten über Gott und die Liebe, darüber könnte man sich natürlich lustig machen. Aber wer bei Stevie Wonders bewegendem Auftritt in Hannover war, der wird nur zu einem Urteil kommen: Es war die pure Wonne.

Von Joachim Hentschel

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Es geht um die Liebe, bedingungslos. Um das geheime Leben der Pflanzen, die Blumen und die Bienen, den globalen Süden und Norden, die Großartigen und Miserablen, und so weiter. Um den Zyklus des Lebens und das Rad des Glücks, um Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und denen, die das alles nicht eh schon geahnt haben, macht Stevie Wonder, der Sänger und ewiggültige Erleuchtungskünstler, die Sachlage noch einmal unmissverständlich klar. Bevor er in Hannover auch nur einen einzigen Ton Musik gespielt hat.

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