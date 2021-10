Von Joachim Hentschel

Ohne ihn kann ein Bruce-Springsteen-Konzert höchstens halb so gut sein wie mit ihm - mit seiner Gitarre, seiner energischen zweiten Singstimme, seiner bärbeißigen Bühnenpräsenz. Steven Van Zandt, 70, geboren in Massachusetts, gehört als Sidekick, Musiker und Produzent mit Unterbrechungen seit 1975 zu Springsteens E Street Band und hat parallel als Solist und politisch inspirierter Aktivist diverse Projekte realisiert. 1997 kam überraschend noch eine Schauspielkarriere dazu: In den sechs Staffeln der wegweisenden Serie "Die Sopranos" spielte er den schmierigen Mafioso Silvio Dante. In der Reihe "Lilyhammer" bekam er sogar die Hauptrolle. "Soulfire! Meine Rock'n'Roll Odyssee" (Hannibal Verlag, 528 Seiten, 27 Euro) heißt die dicke Autobiografie, die Van Zandt nun veröffentlicht hat. Das neue Dreifach-Album "Summer Of Sorcery Live! At The Beacon Theatre" funktioniert zudem als ausgiebige Hörprobe seiner Band Little Steven & the Disciples of Soul. Im Gespräch ist von seiner notorischen Grimmigkeit übrigens nichts zu spüren - selten begegnet man Rockern mit derart viel gelassener Selbstironie.