Der "Smash Mouth"-Frontmann starb im Alter von 56 Jahren an den Folgen seiner Alkoholerkrankung. Zu seinen größten Hits gehörte der 1999 veröffentlichte Song "All Star".

Der Musiker Steve Harwell ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager Robert Hayes unter anderem der Zeitschrift Variety und dem Hollywood Reporter. Harwell wurde als Frontmann der amerikanischen Alternative-Rockband Smash Mouth berühmt. Die Band wurde von Harwell und seinen Mitmusikern 1994 in Kalifornien gegründet. Ihren Durchbruch und gleichzeitig ihren größten Hit hatten sie 1997 mit der Single "Walkin' on the Sun". Der 1999 veröffentlichte Song "All Star" wurde mehrfach als Filmmusik verwendet, unter anderem im Animationshit "Shrek". Insgesamt verkaufte die Gruppe mehr als zehn Millionen Alben.

Steve Harwell wurde 1967 in Santa Clara, Kalifornien, geboren. Aus dem Musikgeschäft und damit auch aus seiner langjährigen Band hatte er sich bereits vor zwei Jahren zurückgezogen. Ein Grund soll laut mehreren Medienberichten sein schwerer Alkoholismus gewesen sein. Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass der Sänger im Sterben liegt und palliativ betreut wird. Am Montag dann ist Steve Harwell in seiner Wahlheimatstadt Boise in Idaho einem Leberversagen erlegen.