Stephen King erzählt in seinem Thriller „Kein Zurück“ von einer Schriftstellerin, die wegen ihres Kampfes für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche von Fundamentalisten gejagt wird.

Von David Steinitz

Einen treueren Schöpfer als Stephen King kann man sich als literarische Figur kaum wünschen. Der Vielschreiber hat in seinem mittlerweile vermutlich nur noch in Tonnen zu wiegendem Gesamtwerk eine wortwörtlich väterliche Liebe zu einigen seiner Heldinnen und Helden entwickelt. Was ihn – Sorgfaltspflicht! – dazu bringt, immer mal wieder nachzuschauen, wie es ihnen geht.