Von Fritz Göttler

Gleich zu Beginn der Geschichte „Klapperschlangen“ taucht plötzlich Dr. Fauci wieder auf, der lange in der Versenkung verschwunden war: Dr. Anthony Fauci, von 1984 bis 2022 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und medizinischer Berater der amerikanischen Präsidenten – in der heftigen Phase der Covid-Pandemie in Amerika war der unverdrossene Warner täglich in den Schlagzeilen, wurde vom Präsidenten Trump schrill diskreditiert, im Bemühen, die Gefahr durch Covid herunterzuspielen. Die Geschichte spielt Juli/August 2020, als die Pandemie gerade die USA stark erwischte. „Heute Morgen hat Dr. Fauci gemeint, dass es ab jetzt jeden Tag hunderttausend neue Fälle geben könnte. Ist das nicht unfassbar?“ Ein Running Gag sind Szenen, in denen mit Schutzmasken hantiert wird: „Maske runter. Ein Schluck Wasser. Maske rauf.“