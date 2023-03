Von Gustav Seibt

Dem jungen August, Goethes Sohn, schrieb der Philosoph Johann Gottlieb Fichte folgende Ermahnung ins Stammbuch: "Die Nation hat große Anforderungen an Sie, einziger Sohn des Einzigen in unserm Zeitalter. Zählen Sie mich sodann unter diejenigen, die am aufmerksamsten beobachten werden, ob Sie würdig sich bilden, des Vaters Platz einst auszufüllen, da ich unter diejenigen zähle, die Seinen Werth am tiefsten begreifen und neidlos lieben. Möge sodann dieses Blatt Sie mahnen, oder auch trösten." Der so angesprochene war damals 15 Jahre alt.