Gastbeitrag von Kai Struve

Seit drei Monaten tobt in der Ukraine der größte Krieg in Europa seit 1945 - mit Zehntausenden Todesopfern, Millionen Flüchtlingen und ukrainischen Großstädten, die durch russischen Beschuss in Schutt und Asche liegen. Und in Deutschland fragen sich gleichzeitig viele, ob die Ukrainer sich ausreichend kritisch mit der Kollaboration mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt haben, um unsere Unterstützung zu verdienen.