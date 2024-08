Stefanie Sargnagel über Richard Lugner :Mörtel, mach’s gut

Gastbeitrag von Stefanie Sargnagel

Mein erster bewusster Kontakt mit dem leibhaftigen Richard Lugner war 2003. Mit zwei Schulfreundinnen ging ich in Bikini und Badehose in sein Einkaufszentrum, da wir gelesen hatten, es gäbe für einen Auftritt in Bademode kostenloses marokkanisches Essen und Getränke. Wir schlugen uns fröhlich den Bauch voll, betranken uns mit Cocktails, und anschließend gab es ein Gruppenfoto mit Richard Lugner. Dies war keine Bedingung, sondern eine Belohnung, denn Lugner war schon damals Kult, ein Promi zum Anfassen, der erste Reality-Star des Landes. Stolz betrachteten wir das Bild.