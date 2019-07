28. Juli 2019, 18:41 Uhr Starnberg Weltpremiere beim Fünf-Seen-Filmfestival

"Zwischen uns die Mauer" von Norbert Lechner ist die Eröffnungspremiere

Das Fünf-Seen-Filmfestival beginnt dieses Jahr mit einer Weltpremiere: In der Schlossberghalle Starnberg wird am 4. September "Zwischen uns die Mauer" von Norbert Lechner gezeigt. Das Liebesdrama eröffnet damit die 13. Ausgabe des Festivals, das erst im vergangenen Jahr vom Hochsommer in den September verlegt worden war. Als Ehrengast 2019 ist Regisseurin Caroline Link angekündigt, den neu ausgelobten Hannelore-Elsner-Preis wird Barbara Auer erhalten. Das diesjährige Thema des Fünf-Seen-Filmfestivals ist "Raum". Das Festival dauert vom 4. bis zum 12. September.

Der Eröffnungsfilm basiert auf dem gleichnamigen, autobiografischen Roman von Katja Hildebrand. Darin schildert die Autorin eine Liebesgeschichte im geteilten Deutschland, das durch repressive Staatsgewalt behindert und nahezu zerstört wird. Bei einem kirchlichen Jugendaustausch 1984 in Ostberlin lernen sich die 17-jährige Anna (Lea Freund) aus Westdeutschland und der gleichaltrige DDR-Bürger Philipp (Tim Bülow) kennen und verlieben sich ineinander. Trotz der politischen Umstände und Zwänge versuchen sie, ihre Zuneigung zu leben. Festivalleiter Matthias Helwig erklärte in einer Pressemitteilung, wie sehr er sich über den Beitrag freue, da Regisseur Lechner "mit all seinen Filmen schon bei uns zu Gast war, dazu letztes Jahr in der Jury saß". "Hinzu kommt, dass sich der Fall der Mauer in diesem Jahr zum 30. Mal jährt."